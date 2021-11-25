Артета начал переговоры о возвращении Венгера в "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что начал переговоры о возвращении Арсена Венгера в клуб.

Уже давно ходят разговоры о том, что Венгер может получить отличную от тренерской роль в "Арсенале", с которым он полностью разорвал отношения в 2018 году, после 22 сезонов работы.



Артета решил взять инициативу в свои руки и недавно попросил Арсена вернуться. Микель хочет, чтобы 72-летний француз был близ него.



"Я разговаривал с ним на премьере его фильма ("Арсен Венгер: Непобедимые"). Было невероятно приятно увидеться с ним и побеседовать".



"Надеюсь, мы сможем сделать так, что он будет рядом с нами. Думаю, ему будет приятно просто наблюдать за процессом. Он был создал особую ауру вокруг этого места, потому что каждый в клубе восхищается им и любит его, учитывая то, что он сделал и что значит для этого клуба".



"Какую роль ему планируется отвести? Я пока не могу сказать вам, но я бы хотел, чтобы он был близок лично ко мне, потому что, думаю, он бы очень помог".



"Думаю, он бы очень помог клубу. Таким вещам требуется время, и я не хочу устанавливать сроков, но со своей стороны и со стороны каждого в клубе могу сказать, что мы были бы рады его присутствию рядом", — цитирует Артету Sky Sports.