Анонс матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг, 25 ноября, "Вест Хэм" и "Лестер" проведут свои поединки в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

РАПИД — ВЕСТ ХЭМ 20:45



"Вест Хэм" набрал 10 очков в четырех первых матчах и имеет четыре балла преимущества над ближайшим преследователем в лице загребского "Динамо".



Таким образом, "молотобойцы", уже подтвердившие досрочный выход в плей-офф, могут оформить первое место в Группе H.



- Свою единственную предыдущую встречу с "Вест Хэмом" "Рапид" проиграл — 2:0 во втором туре этого группового этапа.



- Вообще, "Рапид" проиграл все три встречи с английскими командами в Лиге Европы (также дважды "Арсеналу" в сезоне 2020/21).



- За исключением квалификации, английские команды не проиграли ни одного из 27 последних матчей против австрийских команд в еврокубках.



- Это будет 300-й матч "Рапида" в еврокубках, включая квалификацию. "Рапид" — первая австрийская команда, достигающая этого рубежа.



- "Вест Хэм" не проигрывает уже в четырех матчах кряду в Лиге Европы. Дольше серия у "молотобойцев" была в этом турнире только с марта 1965 по март 1966.



"Вест Хэм" предоставит отдых Лукашу Фабиански и Мичейлу Антонио. Для Анджело Огбонны этот сезон завершен ввиду тяжелой травмы.



ЛЕСТЕР — ЛЕГИЯ 23:00 Онлайн-трансляция



Из всех английских команд, выступающих в еврокубках в этом сезоне, "Лестер" выглядит слабее всего. "Лисы" занимают последнее место в Группе C.



К счастью для "Лестера", еще ничего не потеряно, и отставание от лидирующего "Спартака", который свой матч против "Наполи" провел накануне, составляет всего два очка.



- Это будет вторая встреча "Лестера" с "Легией" и польскими командами вообще. Первую "лисы" проиграли 1:0 ранее в этом сезоне.



- Это будет первый выезд "Легии" в Англию с ноября 1995, когда поляки" сыграли 0:0 с "Блэкберном" на групповом этапе Лиги Чемпионов.



- "Лестер" проиграл только два из 15 домашних матчей в еврокубках (8 побед, 5 ничьих). Оба таких поединка на "Кинг Пауэр" в этом сезоне — против "Наполи" и "Спартака" — "лисы" свели вничью.



- "Легия" еще никогда не проигрывала в Англии в рамках еврокубков (2 ничьи — с "Блэкберном" в 1995 и "Манчестер Юнайтед" в 1991).



- В этом розыгрыше Лиги Европы "Легия" позволила своим соперникам нанести 97 ударов — минимум на 20 больше, чем любая другая команда.



Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс пропустит еще пару недель с травмой икроножной мышцы. Рикарду Перейра также пока не готов вернуться.