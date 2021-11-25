Пулишич считает, что Джеймс может стать лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне

Атакующий полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич допускает, что крайний защитник Рис Джеймс станет лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.

В этом сезоне "Челси" не только блестяще обороняется — лучше всех в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Защитники "синих" также забили более 40 процентов голов своей команды.



В минувший вторник против "Ювентуса" Джеймс отличился уже в пятый раз, и после победы со счетом 4:0 Пулишич выразил свою поддержку Рису-бомбардиру.



"Учитывая то, как он играет прямо сейчас и как бьет по мячу, я не удивлюсь, если он станет нашим лучшим бомбардиром в этом сезоне!"



"Все мы под впечатлением. Это нечто особенное, что он творит на поле. У него так много талантов, и он столь многими способами помогает команде. Для него нет предела", — цитирует Пулишича Daily Star.