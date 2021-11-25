Пулишич считает, что Джеймс может стать лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне

Рис Джеймс Атакующий полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич допускает, что крайний защитник Рис Джеймс станет лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.

В этом сезоне "Челси" не только блестяще обороняется — лучше всех в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Защитники "синих" также забили более 40 процентов голов своей команды.

В минувший вторник против "Ювентуса" Джеймс отличился уже в пятый раз, и после победы со счетом 4:0 Пулишич выразил свою поддержку Рису-бомбардиру.

"Учитывая то, как он играет прямо сейчас и как бьет по мячу, я не удивлюсь, если он станет нашим лучшим бомбардиром в этом сезоне!"

"Все мы под впечатлением. Это нечто особенное, что он творит на поле. У него так много талантов, и он столь многими способами помогает команде. Для него нет предела", — цитирует Пулишича Daily Star.


Метки Джеймс, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 268

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sisyazavr 25.11.2021 14:13 # sisyazavr
    Гений. При этом выглядит, как игрок в рэгби.

    (ответить)

  2. selta 25.11.2021 14:03 # selta
    Лучший в историй футбола пз, к тому же отлично играющий в опррке и цз

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: