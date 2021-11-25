Каррагер и Оуэн советуют Почеттино перейти в "Юнайтед"
Бывшие игроки "Ливерпуля" Джейми Каррагер и Майкл Оуэн сошлись во мнении, что главному тренеру ПСЖ Маурисио Почеттино стоит уйти в "Манчестер Юнайтед".
Почеттино считается целью номер один "Юнайтед" на роль следующего постоянного наставника, хотя с этим назначением "красным дьяволам", возможно, придется подождать до окончания сезона.
Засвидетельствовав поражение парижан от "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов со счетом 2:1 накануне, Оуэн пришел к выводу, что Почеттино находится не на своем месте.
"Его руки связаны. Он не может убрать из состава Неймара, Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Конечно, они достаточно хороши, но с такой игрой им не выиграть Лигу Чемпионов".
"Пожалуй, с имеющейся у "Манчестер Юнайтед" командой Почеттино смог бы сделать больше, чем с этой командой ПСЖ".
"Состав ПСЖ определяется сам собой, но сможешь ли ты слепить из них победоносную команду? Не уверен. С "Манчестер Юнайтед это реально", — цитирует Оуэна Daily Mail.
С бывшим одноклубником и партнером по сборной Англии согласился Каррагер, тоже указав на неприкосновенных звезд в нападении ПСЖ.
"Почеттино должен убираться из этого клуба. Если у него есть возможность перейти в "Манчестер Юнайтед"... Я бы сделал это уже завтра".
"Я правда сделал бы это — из-за этих трех звезд (Месси, Мбаппе и Неймара)", — сообщил Каррагер.
25.11.2021 13:00
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Последние комментарии:
"Почеттино должен убираться из этого клуба. Если у него есть возможность перейти в "Манчестер Юнайтед"... Я бы сделал это уже завтра".
Орууууу...Два портовых имбецила решают что и как делать спецу. Але, блет, вы долбанутые недоэксперты, вы то чего добились после завершения карьеры? Один плюет на фанатов, другой ваще хз чем дышит.
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Кто эти два долбоеба? Кому вообще интересны их мнения?
Состав ПСЖ определяется сам собой, но сможешь ли ты слепить из них победоносную команду? Не уверен. С "Манчестер Юнайтед это реально", — цитирует Оуэна Daily Mail.
Аналитики ))))
Источник: http://fapl.ru/posts/89761/?c=1
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