Каррагер и Оуэн советуют Почеттино перейти в "Юнайтед"

Бывшие игроки "Ливерпуля" Джейми Каррагер и Майкл Оуэн сошлись во мнении, что главному тренеру ПСЖ Маурисио Почеттино стоит уйти в "Манчестер Юнайтед".

Почеттино считается целью номер один "Юнайтед" на роль следующего постоянного наставника, хотя с этим назначением "красным дьяволам", возможно, придется подождать до окончания сезона.



Засвидетельствовав поражение парижан от "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов со счетом 2:1 накануне, Оуэн пришел к выводу, что Почеттино находится не на своем месте.



"Его руки связаны. Он не может убрать из состава Неймара, Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Конечно, они достаточно хороши, но с такой игрой им не выиграть Лигу Чемпионов".



"Пожалуй, с имеющейся у "Манчестер Юнайтед" командой Почеттино смог бы сделать больше, чем с этой командой ПСЖ".



"Состав ПСЖ определяется сам собой, но сможешь ли ты слепить из них победоносную команду? Не уверен. С "Манчестер Юнайтед это реально", — цитирует Оуэна Daily Mail.



С бывшим одноклубником и партнером по сборной Англии согласился Каррагер, тоже указав на неприкосновенных звезд в нападении ПСЖ.



"Почеттино должен убираться из этого клуба. Если у него есть возможность перейти в "Манчестер Юнайтед"... Я бы сделал это уже завтра".



"Я правда сделал бы это — из-за этих трех звезд (Месси, Мбаппе и Неймара)", — сообщил Каррагер.