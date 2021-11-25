Каррагер и Оуэн советуют Почеттино перейти в "Юнайтед"

Маурисио Почеттино Бывшие игроки "Ливерпуля" Джейми Каррагер и Майкл Оуэн сошлись во мнении, что главному тренеру ПСЖ Маурисио Почеттино стоит уйти в "Манчестер Юнайтед".

Почеттино считается целью номер один "Юнайтед" на роль следующего постоянного наставника, хотя с этим назначением "красным дьяволам", возможно, придется подождать до окончания сезона.

Засвидетельствовав поражение парижан от "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов со счетом 2:1 накануне, Оуэн пришел к выводу, что Почеттино находится не на своем месте.

"Его руки связаны. Он не может убрать из состава Неймара, Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Конечно, они достаточно хороши, но с такой игрой им не выиграть Лигу Чемпионов".

"Пожалуй, с имеющейся у "Манчестер Юнайтед" командой Почеттино смог бы сделать больше, чем с этой командой ПСЖ".

"Состав ПСЖ определяется сам собой, но сможешь ли ты слепить из них победоносную команду? Не уверен. С "Манчестер Юнайтед это реально", — цитирует Оуэна Daily Mail.

С бывшим одноклубником и партнером по сборной Англии согласился Каррагер, тоже указав на неприкосновенных звезд в нападении ПСЖ.

"Почеттино должен убираться из этого клуба. Если у него есть возможность перейти в "Манчестер Юнайтед"... Я бы сделал это уже завтра".

"Я правда сделал бы это — из-за этих трех звезд (Месси, Мбаппе и Неймара)", — сообщил Каррагер.


Метки Каррагер, Манчестер Юнайтед, Оуэн, Почеттино, ПСЖ, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2021 13:00

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  1. chop 25.11.2021 13:28 # chop
    "Почеттино должен убираться из этого клуба. Если у него есть возможность перейти в "Манчестер Юнайтед"... Я бы сделал это уже завтра".

    Орууууу...Два портовых имбецила решают что и как делать спецу. Але, блет, вы долбанутые недоэксперты, вы то чего добились после завершения карьеры? Один плюет на фанатов, другой ваще хз чем дышит.

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  2. j24081993 25.11.2021 13:14 # j24081993
    Кто эти два долбоеба? Кому вообще интересны их мнения?
    Состав ПСЖ определяется сам собой, но сможешь ли ты слепить из них победоносную команду? Не уверен. С "Манчестер Юнайтед это реально", — цитирует Оуэна Daily Mail.
    Аналитики ))))
    Источник: http://fapl.ru/posts/89761/?c=1

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