Пети: "Мбаппе может легко перейти в "Ньюкасл"

Экс-полузащитник "Арсенала" и сборной Франции Эмманюэль Пети заявил, что вполне допускает переход нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в "Ньюкасл".

Как известно, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце этого сезона. Пети чувствует, что Килиана недостаточно ценят на "Парк де Пренс", поэтому ожидает ухода своего соотечественника.



Претендентом номер один на Мбаппе считается "Реал", однако Пети не исключает, что "Ньюкасл", который недавно обрел богатейших владельцев, составит конкуренцию в борьбе за Килиана.



"Всякое возможно. Мы знаем, что произошло с "Ньюкаслом" — Мбаппе туда сватают, и ты никогда не знаешь, как все сложится. Все может случиться очень легко и быстро".



"Его часто отправляют в "Реал", и я знаю, что он с детства мечтает играть за такого рода клуб из-за выступавших там игроков и истории клуба".



"Думаю, он разочарован и устал от ситуации в ПСЖ. Мы видели некоторые трения между ним и партнерами по ПСЖ и по сборной Франции, что лишь отражает его игру и его настроение".



"Может быть, "Реал" интересен ему только потому, что он устал от происходящего во Франции. Мне иногда кажется, что его ценят не так, как Месси или Неймара".



"До перехода сюда Месси был королем "Барселоны". Но для меня королем ПСЖ является Мбаппе, а не Месси или Неймар. При всем уважении к Месси, Мбаппе — по-прежнему номер один", — цитирует Пети Daily Mail.