"Лидс" задумывается о расставании с Бьелсой

"Лидс" начал задумываться о расставании со своим главным тренером Марсело Бьелсой по окончании сезона.

Бьелса тренирует "Лидс" с 2018 года, взяв в привычку продлевать свой контракт каждые 12 месяцев в самый последний момент. Свое нынешнее однолетнее соглашение Марсело заключил в августе.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, спортивный директор "белых" Виктор Орта, в свое время и пригласивший Бьелсу в клуб, уже поговорил с Марсело по этому поводу.



Орта дал понять Бьелсе, что "Лидс" не готов снова ждать до лета, чтобы узнать планы Марсело на следующий год. Это мешает долгосрочному планированию клуба, а также создает чувство неопределенности в раздевалке.



Дополнительно на Бьелсу давят неудачные результаты в этом сезоне. Сейчас "белые" занимают только 17-е место в Премьер-Лиге, оказавшись вовлеченными в борьбу за выживание.



Опасаясь, что это будет последний сезон Бьелсы на "Элланд Роуд", Орта уже составил шорт-лист из трех кандидатов на замену Марсело. По слухам, в этом списке значится бывший наставник "Гранады" Диего Мартинес.