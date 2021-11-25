ПСЖ не отпустит Почеттино в разгар сезона

ПСЖ исключает расставание со своим главным тренером Маурисио Почеттино в разгар сезона.

По информации The Times, ПСЖ действительно получил запрос от "Манчестер Юнайтед" через посредников относительно доступности Почеттино прямо сейчас. Необходимость выплатить около 10 миллионов фунтов компенсации не испугала "красных дьяволов".



Однако ПСЖ отклонил этот запрос. Французский гранд готов обсудить возможный уход Маурисио только по окончании сезона.



Сам Почеттино открыт к работе с "Юнайтед", но в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" дал понять, что счастлив в Париже и не будет добиваться своего немедленного перехода.



Сложившаяся ситуация означает, что "дьяволам" нужен временный рулевой на остаток сезона. Спортивный директор Джон Мерто и технический директор Даррен Флетчер уже ведут поиски подходящего кандидата.