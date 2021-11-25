Фердинанд назвал единственный клуб, куда может уйти Рюдигер

Антонио Рюдигер Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что есть только один клуб, куда бы мог уйти защитник "Челси" Антонио Рюдигер.

Сейчас Рюдигер находится в своей лучшей форме за карьеру, однако договориться с "Челси" о продлении своего истекающего в конце сезона контракта ему никак не удается.

Фердинанд считает, что Антонио будет лучше остаться, но если уход неизбежен, то у 28-летнего немца только одна дорога — в Мюнхен.

"На его месте я бы остался. Я бы подписал новый контракт, потому что в "Челси" у него есть реальные шансы выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов".

"Придя в клуб, Тухель изменил судьбы всех этих игроков. Они сразу же выиграли Лигу Чемпионов, и я видел "Челси" на выходных — они выглядели грозно".

"У них настоящая команда. Рюдигер играет в свой лучший футбол. Будучи игроком, ты не хочешь этого лишиться. Уйти куда-нибудь, чтобы рискнуть ухудшением формы и результатов? Думаю, только "Бавария" выглядит безрисковым вариантом".

"Бавария" выше уровнем, чем "Челси". Я не представляю, что он отправится в "Реал" или "Барселону", эти команды в процессе перестройки", — цитирует Фердинанда Football.London.


Метки Бавария, Рюдигер, Фердинанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 981

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yela 25.11.2021 09:36 # yela
    То, что Бавария монополист в своей лиге знает каждый. Но это не значит, что на данный момент они лучше Челси. Думаю, Фердинанд, как и весь бывший скам, немного дофига субъективны в своих суждениях, хотя брали их на работу, как не в рот ебись "эксперты".

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: