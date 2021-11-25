Фердинанд назвал единственный клуб, куда может уйти Рюдигер

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что есть только один клуб, куда бы мог уйти защитник "Челси" Антонио Рюдигер.

Сейчас Рюдигер находится в своей лучшей форме за карьеру, однако договориться с "Челси" о продлении своего истекающего в конце сезона контракта ему никак не удается.



Фердинанд считает, что Антонио будет лучше остаться, но если уход неизбежен, то у 28-летнего немца только одна дорога — в Мюнхен.



"На его месте я бы остался. Я бы подписал новый контракт, потому что в "Челси" у него есть реальные шансы выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов".



"Придя в клуб, Тухель изменил судьбы всех этих игроков. Они сразу же выиграли Лигу Чемпионов, и я видел "Челси" на выходных — они выглядели грозно".



"У них настоящая команда. Рюдигер играет в свой лучший футбол. Будучи игроком, ты не хочешь этого лишиться. Уйти куда-нибудь, чтобы рискнуть ухудшением формы и результатов? Думаю, только "Бавария" выглядит безрисковым вариантом".



"Бавария" выше уровнем, чем "Челси". Я не представляю, что он отправится в "Реал" или "Барселону", эти команды в процессе перестройки", — цитирует Фердинанда Football.London.