Экс-директора "Эвертона" обвиняют в избиении

Бывшему директору "Эвертона" Сарвару Исмаилову были предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений.

Как известно, Исмаилов приходится племянником Алишеру Усманову, который является крупнейшим спонсором клуба с "Гудисон Парк".



Поработав некоторое время спортивным и коммерческим директором женской команды "ирисок", в июле Сарвар был введен в совет директоров клуба.



Однако недавно 25-летний узбек сильно разочаровал своего могущественного дядю и фактически поставил крест на своей карьере в "Эвертоне".



Ранее в ноябре Исмаилов покинул мерсисайдский клуб "по причинам личного характера". Что это за причины, выяснилось сейчас, когда в адрес Сарвара были выдвинуты обвинения.



Как сообщает BBC, британская полиция обвиняет Сарвара и его старшего брата Санжара в избиении мужчины на квартире в Кенсингтоне, элитном районе Лондона.



В адрес Санжара выдвинуто и второе обвинение — насчет избиения модели Playboy Астрид Файци в тот же самый день. Исмаилов-старший не только поколотил венгерскую девушку, но также повредил ее смартфон и ее браслет с бриллиантами стоимостью свыше 5,000 фунтов.



Вестминстерский магистратский суд рассмотрит это дело 15 декабря.