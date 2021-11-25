Клопп: "Тиаго забил просто невероятный гол"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое восхищение голом полузащитника Тиаго Алькантары против "Порту".

Именно гол Тиаго в итоге стал победным для "красных" в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Порту" (2:0). 30-летний испанец приложился по мячу метров с 20, едва не порвав сетку ворот.



Алькантара отличился всего лишь второй раз за "Ливерпуль" с момента своего перехода из "Баварии" 14 месяцев назад, однако для Клоппа этот гол стоил того, чтобы его подождать.



"По ходу матча у нас были моменты и лучше, но забили мы именно в этой ситуации, и это был просто невероятный гол".



"Кто видел Тиаго на тренировках, тот знает, что он обладает соответствующей техникой, но даже с его техникой невозможно всегда забивать такие огненные голы".



"Он хорошо выбрал момент времени и забил отличный гол".



"Моментами нам требовалась удача. Они ("Порту") упирались и имели шансы для контратак, которые нам было непросто останавливать, однако они не забили, а мы забили дважды и во втором тайме лучше контролировали игру", — цитирует Клоппа The Independent.