Гвардиола: "ПСЖ слишком хорош впереди, чтобы играть против них от обороны"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил свое решение сыграть первым номером против ПСЖ боязнью атакующих футболистов соперника.

Большую часть матча против ПСЖ на "Этихад" подопечные Гвардиолы провели впереди, диктуя игру и оказывая серьезное давление на чужие ворота.



Гвардиола решил, что лучшая оборона — это атака, и эта стратегия обеспечила "горожанам" победу со счетом 2:1.



"Чувство опасности, когда они с мячом и приближаются к твоим воротам, просто ужасно".



"Чем дальше они от наших ворот, тем безопаснее, учитывая их атакующих игроков. Мбаппе, Неймар, Месси и затем Ди Мария — эти игроки создают себе пространство из ничего. Они слишком хороши впереди".



"Мы оборонялись как команда. Если вы думаете, что их можно сдержать в одиночку, то это невозможно".



"Я не видел статистику, но думаю, мы вновь были великолепны сегодня, и это хорошо", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.