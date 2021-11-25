"Ливерпуль" победил дома "Порту"

"Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию на групповом этапе Лиги Чемпионов, победив дома "Порту" со счетом 2:0.

После разгрома "Арсенала" на выходных (4:0) главный тренер "красных" Юрген Клопп ввел в стартовый состав 19-летнего Тайлера Мортона, Неко Уильямса, Ибраиму Конате и Такуми Минамино.



Хозяева "Энфилда", мягко говоря, проспали начало матча. На восьмой минуте Мехди Тареми наносил удар головой, а мяч срикошетил от Жоэля Матипа и едва не оказался в воротах голкипера "Ливерпуля" Алиссона.



На 12-й минуте гости и вовсе вышли вдвоем на беззащитного Алиссона, однако Отавио, которому дышал в спину Костас Цимикас, непостижимым образом не попал по воротам.



Довольно скоро "красные" проснулись, забрали мяч и сами принялись атаковать. У "Порту" моменты возникать перестали.



На 37-й минуте Тиаго Алькантара отличным пасом вскрыл чужую оборону, в результате чего Садио Мане ворвался в штрафную по левому краю и закатил мяч в дальний угол ворот. Однако гол не был засчитан — сенегалец угодил в небольшой офсайд.



В начале второго тайма "Ливерпулю" все-таки удалось открыть счет. Тиаго Алькантара нанес мощнейший удар по отброшенному за пределы штрафной мячу и поразил нижний угол ворот — 1:0.



Для полного спокойствия хозяевам требовался второй гол, и если забитый Минамино мяч был отменен из-за офсайда, то Салах все сделал четко. На 70-й минуте Мохамед ворвался в штрафную с правого края, сместился мимо одного защитника и пробил из под второго — 2:0.



Остаток матча прошел довольно безмятежно для "красных". "Порту" нанес только один удар в створ за 90 минут.



После бодрого старта в исполнении "Порту" закрались подозрения, что "Ливерпуль" не смог должным образом настроиться на этот лишенный турнирного значения матч, однако "красные" быстро пришли в себя и не оставили никаких шансов сопернику.



"Ливерпуль" (Англия) — "Порту" (Португалия) — 2:0 (0:0)



Голы: Алькантара 52, Салах 70.



"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс, Матип, Конате, Цимикас (Робертсон 64), Окслейд-Чемберлен (Милнер 82), Мортон, Алькантара (Хендерсон 63), Салах (Фабиньо 71), Минамино, Мане (Ориги 72).



"Порту": Кошта, Мариу, Мбемба, Пепе (Кардозу 25), Сануси, Урибе (Груич 78), Оливейра (Витинья 64), Отавио, Диас, Тареми (Консейсау 64), Эванилсон (Мартинес 77).



Предупреждения: Конате, Милнер — Урибе, Мбемба.