"Сити" одержал волевую победу над ПСЖ

Габриэль Жезус "Манчестер Сити" гарантировал себе первое место в Группе A Лиги Чемпионов благодаря волевой победе против ПСЖ — 2:1.

По сравнению с победой 3:0 над "Эвертоном" в стартовый состав "горожан" вернулись Рубен Диаш, Александр Зинченко и Рияд Махрез, заменив Эмерика Лапорта, Фила Фодена и Коула Палмера.

"Сити" выглядел агрессивнее в начале матча, едва не открыв счет уже на пятой минуте. Родри пробивал головой после подачи со штрафного, и мяч летел в свободный угол ворот, однако Преснелю Кимпембе удалось совершить вынос почти с линии.

На 18-й минуте защитникам ПСЖ вновь пришлось страховать своего голкипера Кейлора Наваса. На сей раз мяч в ворота после крученого удара Махреза не пустил Ашраф Хакими.

"Горожане" продолжали оказывать давление. На 35-й минуте гостей спасла только штанга после удара Илкая Гюндогана.

ПСЖ в первом тайме делал ставку на контратаки и на индивидуальные действия своих звездных нападающих, но пару своих шансов не использовал.

Гол "Сити" откровенно назревал, но до перерыва не случился, а второй тайм начался с гола ПСЖ. Оставшийся без опеки в штрафной Килиан Мбаппе подкараулил отскок от защитника и вторым касанием послал мяч между ног Эдерсону с близкого расстояния — 0:1.

"Горожане" пуще прежнего принялись давить, и на 63-й минуте удача им, наконец, улыбнулась. Вышедший на замену Габриэль Жезус хитро пропустил мяч между ног после скидки Кайла Уолкера вдоль ворот, а Рахим Стерлинг на дальней штанге поразил цель — 1:1.

Сравняв счет, хозяева продолжили атаковать большими силами и, нужно признать, весьма рисковали. Однако этот риск себя оправдал. На 77-й минуте Жезус вывел свою команду вперед, пробив с линии вратарской после отличной скидки Бернарду Силвы — 2:1.

Избежать поражения, да и просто выйти из под прессинга своего соперника гости уже не смогли.

"Сити" провел очень смелый матч, отважившись сыграть против ПСЖ первым номером, а также проявил характер. В этот вечер "горожане" заслуживают высших похвал.

"Манчестер Сити" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 2:1 (0:0)

Голы: Стерлинг 63, Жезус 76 — Мбаппе 50.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Стоун, Канселу, Родри, Гюндоган, Зинченко (Жезус 54), Махрез, Силва, Стерлинг.

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Керер 67), Паредес, Эррера (Данилу 61), Гейе (Ди Мария 67), Месси, Мбаппе, Неймар.

Предупреждения: Родри, Канселу, Жезус.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2021 00:50

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Последние комментарии:




  1. m-ballack 25.11.2021 01:54 # m-ballack
    Мц и ливерных с победой, за псг и порто болели только xyecocы, аплочка ебет.

    Хакими чет шерсть ебaная, за пределами серии даж от Стерлинга заглотнул, пронесло летом пздц от этого топарика)

    Босингва > Хакими

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  2. wilshere-95 25.11.2021 01:49 # wilshere-95
    https://www.youtube.com/watch?v=tio5hSd-Sfk
    Для болельщиков МС

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  3. beatles-red 25.11.2021 01:30 # beatles-red
    Впервые сити на главном, и то за счет псж. Единственная радость на этот сезон для полтора болел макетников.

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  4. fc-oil 25.11.2021 01:20 # fc-oil
    Императоры!

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  5. mancityman 25.11.2021 01:11 # mancityman
    Всех КОРОЛЕЙ с победой!!!

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  6. gandalf 25.11.2021 01:10 # gandalf
    БЕРНАРДУ КОРОЛЬ!
    КАНСЕЛУ КОРОЛЬ!
    ВСЕ КОРОЛИ!

































    КРОМЕ ГНИЛИША!!

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  7. madchester 25.11.2021 01:09 # madchester
    The Koroli!!!

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  8. sausage 25.11.2021 01:06 # sausage
    Не вытягивают топ клубы из других стран темп АПЛ. Не знаю только как там Баварка.

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  9. sellman 25.11.2021 01:06 # sellman
    Челси — будущие

    МС и ПСГ — настоящее
    Чепуха — прошлое

    .

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  10. wilshere-95 25.11.2021 01:03 # wilshere-95
    https://www.youtube.com/watch?v=2C1stguBGuk

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  11. mancityman 25.11.2021 01:02 # mancityman
    Все команды АПЛ, на первых местах в группах!!!

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  12. brown-ale 25.11.2021 01:00 # brown-ale
    ПэСэЖэ - тупо набор отдельных игроков, никакой командной игры. Короче, Пакет идеален для Ман Ю.

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  13. slash-lfc 25.11.2021 00:59 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  14. scholes18 25.11.2021 00:58 # scholes18
    3-2 по сумме двух матчей, как же сосет лысый шарлатан у Почеттино.

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  15. felix-the-cat 25.11.2021 00:57 # felix-the-cat
    15 из 15 вот настоящие топари

    На этих лохов сити всем похуй

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  16. mancityman 25.11.2021 00:57 # mancityman
    Ебало Месси$$))))

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  17. vagifspurs 25.11.2021 00:57 # vagifspurs
    А сегодня ливерпуль играл разве?

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  18. kukuruzzo 25.11.2021 00:56 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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  19. mugabe 25.11.2021 00:56 # mugabe
    КОРОЛЕВЫ!

    но как же всем похуй на чепухапуль

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  20. vagifspurs 25.11.2021 00:56 # vagifspurs
    КОРОЛИ

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