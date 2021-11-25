"Сити" одержал волевую победу над ПСЖ

"Манчестер Сити" гарантировал себе первое место в Группе A Лиги Чемпионов благодаря волевой победе против ПСЖ — 2:1.

По сравнению с победой 3:0 над "Эвертоном" в стартовый состав "горожан" вернулись Рубен Диаш, Александр Зинченко и Рияд Махрез, заменив Эмерика Лапорта, Фила Фодена и Коула Палмера.



"Сити" выглядел агрессивнее в начале матча, едва не открыв счет уже на пятой минуте. Родри пробивал головой после подачи со штрафного, и мяч летел в свободный угол ворот, однако Преснелю Кимпембе удалось совершить вынос почти с линии.



На 18-й минуте защитникам ПСЖ вновь пришлось страховать своего голкипера Кейлора Наваса. На сей раз мяч в ворота после крученого удара Махреза не пустил Ашраф Хакими.



"Горожане" продолжали оказывать давление. На 35-й минуте гостей спасла только штанга после удара Илкая Гюндогана.



ПСЖ в первом тайме делал ставку на контратаки и на индивидуальные действия своих звездных нападающих, но пару своих шансов не использовал.



Гол "Сити" откровенно назревал, но до перерыва не случился, а второй тайм начался с гола ПСЖ. Оставшийся без опеки в штрафной Килиан Мбаппе подкараулил отскок от защитника и вторым касанием послал мяч между ног Эдерсону с близкого расстояния — 0:1.



"Горожане" пуще прежнего принялись давить, и на 63-й минуте удача им, наконец, улыбнулась. Вышедший на замену Габриэль Жезус хитро пропустил мяч между ног после скидки Кайла Уолкера вдоль ворот, а Рахим Стерлинг на дальней штанге поразил цель — 1:1.



Сравняв счет, хозяева продолжили атаковать большими силами и, нужно признать, весьма рисковали. Однако этот риск себя оправдал. На 77-й минуте Жезус вывел свою команду вперед, пробив с линии вратарской после отличной скидки Бернарду Силвы — 2:1.



Избежать поражения, да и просто выйти из под прессинга своего соперника гости уже не смогли.



"Сити" провел очень смелый матч, отважившись сыграть против ПСЖ первым номером, а также проявил характер. В этот вечер "горожане" заслуживают высших похвал.



"Манчестер Сити" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 2:1 (0:0)



Голы: Стерлинг 63, Жезус 76 — Мбаппе 50.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Стоун, Канселу, Родри, Гюндоган, Зинченко (Жезус 54), Махрез, Силва, Стерлинг.



ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Керер 67), Паредес, Эррера (Данилу 61), Гейе (Ди Мария 67), Месси, Мбаппе, Неймар.



Предупреждения: Родри, Канселу, Жезус.