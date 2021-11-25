"Сити" одержал волевую победу над ПСЖ
"Манчестер Сити" гарантировал себе первое место в Группе A Лиги Чемпионов благодаря волевой победе против ПСЖ — 2:1.
По сравнению с победой 3:0 над "Эвертоном" в стартовый состав "горожан" вернулись Рубен Диаш, Александр Зинченко и Рияд Махрез, заменив Эмерика Лапорта, Фила Фодена и Коула Палмера.
"Сити" выглядел агрессивнее в начале матча, едва не открыв счет уже на пятой минуте. Родри пробивал головой после подачи со штрафного, и мяч летел в свободный угол ворот, однако Преснелю Кимпембе удалось совершить вынос почти с линии.
На 18-й минуте защитникам ПСЖ вновь пришлось страховать своего голкипера Кейлора Наваса. На сей раз мяч в ворота после крученого удара Махреза не пустил Ашраф Хакими.
"Горожане" продолжали оказывать давление. На 35-й минуте гостей спасла только штанга после удара Илкая Гюндогана.
ПСЖ в первом тайме делал ставку на контратаки и на индивидуальные действия своих звездных нападающих, но пару своих шансов не использовал.
Гол "Сити" откровенно назревал, но до перерыва не случился, а второй тайм начался с гола ПСЖ. Оставшийся без опеки в штрафной Килиан Мбаппе подкараулил отскок от защитника и вторым касанием послал мяч между ног Эдерсону с близкого расстояния — 0:1.
"Горожане" пуще прежнего принялись давить, и на 63-й минуте удача им, наконец, улыбнулась. Вышедший на замену Габриэль Жезус хитро пропустил мяч между ног после скидки Кайла Уолкера вдоль ворот, а Рахим Стерлинг на дальней штанге поразил цель — 1:1.
Сравняв счет, хозяева продолжили атаковать большими силами и, нужно признать, весьма рисковали. Однако этот риск себя оправдал. На 77-й минуте Жезус вывел свою команду вперед, пробив с линии вратарской после отличной скидки Бернарду Силвы — 2:1.
Избежать поражения, да и просто выйти из под прессинга своего соперника гости уже не смогли.
"Сити" провел очень смелый матч, отважившись сыграть против ПСЖ первым номером, а также проявил характер. В этот вечер "горожане" заслуживают высших похвал.
"Манчестер Сити" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 2:1 (0:0)
Голы: Стерлинг 63, Жезус 76 — Мбаппе 50.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Стоун, Канселу, Родри, Гюндоган, Зинченко (Жезус 54), Махрез, Силва, Стерлинг.
ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Керер 67), Паредес, Эррера (Данилу 61), Гейе (Ди Мария 67), Месси, Мбаппе, Неймар.
Предупреждения: Родри, Канселу, Жезус.
25.11.2021 00:50
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Последние комментарии:
Мц и ливерных с победой, за псг и порто болели только xyecocы, аплочка ебет.
Хакими чет шерсть ебaная, за пределами серии даж от Стерлинга заглотнул, пронесло летом пздц от этого топарика)
Босингва > Хакими
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https://www.youtube.com/watch?v=tio5hSd-Sfk
Для болельщиков МС
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Впервые сити на главном, и то за счет псж. Единственная радость на этот сезон для полтора болел макетников.
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Императоры!
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Всех КОРОЛЕЙ с победой!!!
(ответить)
БЕРНАРДУ КОРОЛЬ!
КАНСЕЛУ КОРОЛЬ!
ВСЕ КОРОЛИ!
КРОМЕ ГНИЛИША!!
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The Koroli!!!
(ответить)
Не вытягивают топ клубы из других стран темп АПЛ. Не знаю только как там Баварка.
(ответить)
Челси — будущие
МС и ПСГ — настоящее
Чепуха — прошлое
.
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=2C1stguBGuk
(ответить)
Все команды АПЛ, на первых местах в группах!!!
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ПэСэЖэ - тупо набор отдельных игроков, никакой командной игры. Короче, Пакет идеален для Ман Ю.
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КОРОЛИ!!!
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3-2 по сумме двух матчей, как же сосет лысый шарлатан у Почеттино.
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15 из 15 вот настоящие топари
На этих лохов сити всем похуй
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Ебало Месси$$))))
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А сегодня ливерпуль играл разве?
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛЕВЫ!
но как же всем похуй на чепухапуль
(ответить)
КОРОЛИ
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