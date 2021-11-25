Тухель хочет сохранить всех четырех защитников с истекающими контрактами

Главный тренер "Челси" Томас Тухель хочет сохранить всех четырех защитников с истекающими в конце этого сезона контрактами.

В этом сезоне "Челси" обороняется лучше всех не только в Премьер-Лиге, но в Лиге Чемпионов. В 12 матчах внутреннего чемпионата "синие" пропустили четыре гола, включая лишь один на выезде, да и тот — с пенальти. В пяти поединках европейского турнира лондонцы позволили своим соперникам забить лишь раз — то сделал Федерико Кьеза из "Ювентуса".



Однако линию обороны "Челси" могут ждать большие изменения, если клуб не удержит Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена, Сесара Аспиликуэту и Тиаго Силву, которые рискуют стать свободными агентами в конце сезона.



По информации Goal, Тухель надеется заключить новые контракты со всеми четырьмя, включая 37-летнего бразильца Силву, который настроен продолжать выступать на высочайшем уровне ввиду приближения ЧМ-2022.



Пока что наиболее проблемными выглядят ситуации Рюдигера и Кристенсена, и даже потеря одного из них может заставить "Челси" выйти на трансферный рынок за заменой.