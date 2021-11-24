Сын Стива Брюса подтвердил готовность отца возглавить МЮ

Алекс Брюс, сын бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Стива Брюса, подтвердил, что его отец готов возглавить "красных дьяволов" на остаток сезона.

Едва проведя свой 1,000-й матч в тренерской карьере, Стив Брюс был уволен из "Ньюкасла" новыми владельцами клуба и сейчас находится без работы.



В то же время "Юнайтед" ищет временного наставника на ближайшие полгода, и Алекс уверен, что его отец охотно бы помог своему бывшему клубу в этой ситуации.



"Почему бы и нет? Думаю, каждый знает, что у него отличные отношения с клубом. Уверен, если они нуждаются в нем, он будет готов помочь".



"Думаю, им нужен тренер мирового уровня, элитный тренер. Если прямо сейчас им такого не найти, то, уверен, отец взялся бы за эту работу".



"Говоря о долгосрочных перспективах, их руководству важно сделать правильный выбор. Кого бы они ни назначили следующим тренером, ему потребуется время, чтобы улучшить команду и заставить ее играть так, как он хочет".



"У отца большой опыт. Он знает клуб. О людях, которые прямо сейчас руководят командой, можно сказать, что у них не так много опыта".



"Давайте посмотрим, кому они доверят команду на временной основе, если сразу заполучить элитного тренера не представляется возможным", — цитирует Брюса-младшего Manchester Evening News.