Роджерс вновь охладил слухи насчет "Юнайтед"
Наставник "Лестера" Брендан Роджерс в очередной раз дистанцировался от слухов, сватающих его в "Манчестер Юнайтед".
Одно время Роджерс назывался едва ли главным претендентом на место Оле Гуннара Сульшера, который, наконец, был уволен в минувшее воскресенье.
Однако Брендан не готов бросить свою работу в "Лестере", а к спекуляциям в прессе относится философски.
"Я не воспринимаю это всерьез, ни капли. Слухи есть всегда и останутся, пока они ("Юнайтед") не назначат постоянного главного тренера".
"Я сосредоточен на своей работе здесь. Наша футбольная культура предполагает развитие игроков, и именно это я хочу видеть, особенно в этот период".
"Я уважаю, что вам, парни, нужно сочинять истории, но я здесь не при чем", — цитирует Роджерса talkSPORT.
24.11.2021 22:00
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Лестер уже 5 раз проиграл, а ещё только треть сезона прошла. Так что вполне возможно, что его уволят
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Победил б щенокси получил работу
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да пашол ты нахой вротжерс ёпаный
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