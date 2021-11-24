Роджерс вновь охладил слухи насчет "Юнайтед"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс в очередной раз дистанцировался от слухов, сватающих его в "Манчестер Юнайтед".

Одно время Роджерс назывался едва ли главным претендентом на место Оле Гуннара Сульшера, который, наконец, был уволен в минувшее воскресенье.



Однако Брендан не готов бросить свою работу в "Лестере", а к спекуляциям в прессе относится философски.



"Я не воспринимаю это всерьез, ни капли. Слухи есть всегда и останутся, пока они ("Юнайтед") не назначат постоянного главного тренера".



"Я сосредоточен на своей работе здесь. Наша футбольная культура предполагает развитие игроков, и именно это я хочу видеть, особенно в этот период".



"Я уважаю, что вам, парни, нужно сочинять истории, но я здесь не при чем", — цитирует Роджерса talkSPORT.