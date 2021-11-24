Роджерс вновь охладил слухи насчет "Юнайтед"

Брендан Роджерс Наставник "Лестера" Брендан Роджерс в очередной раз дистанцировался от слухов, сватающих его в "Манчестер Юнайтед".

Одно время Роджерс назывался едва ли главным претендентом на место Оле Гуннара Сульшера, который, наконец, был уволен в минувшее воскресенье.

Однако Брендан не готов бросить свою работу в "Лестере", а к спекуляциям в прессе относится философски.

"Я не воспринимаю это всерьез, ни капли. Слухи есть всегда и останутся, пока они ("Юнайтед") не назначат постоянного главного тренера".

"Я сосредоточен на своей работе здесь. Наша футбольная культура предполагает развитие игроков, и именно это я хочу видеть, особенно в этот период".

"Я уважаю, что вам, парни, нужно сочинять истории, но я здесь не при чем", — цитирует Роджерса talkSPORT.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Роджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2021 22:00

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  1. ilovemanutd 24.11.2021 22:53 # ilovemanutd
    Лестер уже 5 раз проиграл, а ещё только треть сезона прошла. Так что вполне возможно, что его уволят

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  2. chr1s8rown 24.11.2021 22:25 # chr1s8rown
    Победил б щенокси получил работу

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  3. mugabe 24.11.2021 22:20 # mugabe
    да пашол ты нахой вротжерс ёпаный

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