МЮ выбирает временщика из Рангника, Вальверде, Фавра, Гарсии и Фонсеки

"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из пяти кандидатов на роль наставника на остаток сезона.

О намерении назначить временного тренера "Юнайтед" объявил одновременно с увольнением Оле Гуннара Сульшера.



"Красные дьяволы" не ожидают, что смогут переманить Маурисио Почеттино из ПСЖ раньше следующего лета, поэтому им нужен временщик на ближайшие полгода.



По информации Daily Mail, в список кандидатов на эту временную роль были включены Ральф Рангник, Эрнесто Вальверде, Люсьен Фавр, Руди Гарсия и Паулу Фонсека.



Никто из этой пятерки не рассматривается в качестве постоянного наставника, и "Юнайтед" сразу дает об этом знать кандидатам во время собеседований, которые уже идут.



Сообщается, что "Юнайтед" также были предложены услуги Стива Брюса через его агента, но "дьяволы" не заинтересованы в своем бывшем защитнике.