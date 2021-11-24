МЮ выбирает временщика из Рангника, Вальверде, Фавра, Гарсии и Фонсеки

Ральф Рангник "Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из пяти кандидатов на роль наставника на остаток сезона.

О намерении назначить временного тренера "Юнайтед" объявил одновременно с увольнением Оле Гуннара Сульшера.

"Красные дьяволы" не ожидают, что смогут переманить Маурисио Почеттино из ПСЖ раньше следующего лета, поэтому им нужен временщик на ближайшие полгода.

По информации Daily Mail, в список кандидатов на эту временную роль были включены Ральф Рангник, Эрнесто Вальверде, Люсьен Фавр, Руди Гарсия и Паулу Фонсека.

Никто из этой пятерки не рассматривается в качестве постоянного наставника, и "Юнайтед" сразу дает об этом знать кандидатам во время собеседований, которые уже идут.

Сообщается, что "Юнайтед" также были предложены услуги Стива Брюса через его агента, но "дьяволы" не заинтересованы в своем бывшем защитнике.


Метки Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 532

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 24.11.2021 21:02 # quavo
    Рагника надо брать с прицелом что он станет спорт директором

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: