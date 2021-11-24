Конте пока не думал о январских трансферах
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что пока не строил планов насчет зимнего трансферного окна.
С момента назначения Конте в лондонском клубе регулярно появляются слухи о желании Антонио приобрести того или иного игрока.
В числе тех, кого сватали к "шпорам", назывались Джордан Пикфорд из "Эвертона", Сэм Джонстон из "Вест Бромвича", Франк Кесси из "Милана" и Душан Влахович из "Фиорентины".
Однако пока Антонио успел провести лишь три матча на новом месте работы и еще окончательно не понял, в чем нуждается "Тоттенхэм".
"В данный момент я не думаю о покупках, потому что до января все еще много времени. Нам нужно сыграть много матчей".
"Кроме того, я хочу изучить имеющихся игроков. В данный момент я очень сосредоточен на настоящем, потому что настоящее — это самое важное".
"Я должен изучить всех имеющихся игроков, а затем посмотрим, что произойдет", — цитирует Конте Sky Sports.
24.11.2021 20:00
Просмотров: 389
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В декабре будет дофига матчей - будет возможность посмотреть на игроков и прикинуть их потенциал.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий