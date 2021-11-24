Конте пока не думал о январских трансферах

Антонио Конте Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что пока не строил планов насчет зимнего трансферного окна.

С момента назначения Конте в лондонском клубе регулярно появляются слухи о желании Антонио приобрести того или иного игрока.

В числе тех, кого сватали к "шпорам", назывались Джордан Пикфорд из "Эвертона", Сэм Джонстон из "Вест Бромвича", Франк Кесси из "Милана" и Душан Влахович из "Фиорентины".

Однако пока Антонио успел провести лишь три матча на новом месте работы и еще окончательно не понял, в чем нуждается "Тоттенхэм".

"В данный момент я не думаю о покупках, потому что до января все еще много времени. Нам нужно сыграть много матчей".

"Кроме того, я хочу изучить имеющихся игроков. В данный момент я очень сосредоточен на настоящем, потому что настоящее — это самое важное".

"Я должен изучить всех имеющихся игроков, а затем посмотрим, что произойдет", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Конте, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2021 20:00

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  1. ray-black 24.11.2021 20:52 # ray-black
    В декабре будет дофига матчей - будет возможность посмотреть на игроков и прикинуть их потенциал.

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