У Чилуэлла подозревают травму крестообразных связок колена

Бен Чилуэлл У левого защитника "Челси" Бена Чилуэлла подозревают травму крестообразных связок колена.

Как и Нголо Канте, Чилуэлл повредил свое колено в победном для "Челси" матче Лиги Чемпионов против "Ювенуса" накануне (4:0).

Но если французский полузащитник всего лишь слегка подвернул свое колено, то Бен мог надорвать связки.

Как сообщает The Guardian, сейчас Чилуэлл проходит дополнительные медицинские тесты, чтобы подтвердить или развеять худшие опасения.

Если 24-летний англичанин, набравший великолепную форму в последние недели после неудачного старта сезона, действительно травмировал крестообразные связки, то его восстановление займет около шести-девяти месяцев.


Метки травмы, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2021 19:00

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  1. superperez101 24.11.2021 19:50 # superperez101
    пенсы познают что такое карма
    то орут что ихний рис лучше трента, у риса 4 передачи у трента 6
    то кукарекают что стеклянный чилвел лучше роббо))
    странные вобщем народ эти пенсы
    пацанам конечно здоровья, но пенсам мозгов

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  2. tursa 24.11.2021 19:42 # tursa
    Карма из зе битч

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  3. felix-the-cat 24.11.2021 19:35 # felix-the-cat
    Надеюсь, это был последний матч этой проститутки)

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  4. chelsiukpro 24.11.2021 19:28 # chelsiukpro
    Здоровья!

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  5. robertg12 24.11.2021 19:28 # robertg12
    шо за толстотролли в комментариях. школы закрыли что ли?

    Итальянские жандоны убивают в перспективе лучшего ЛЗ мир. Играть не умеют, так еще и бракуют людей. Надеюсь не кресты, ибо восстановление после такой травмы влечет за собой постоянную травматичность и минус карьеру.

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  6. felix-the-cat 24.11.2021 19:27 # felix-the-cat
    Заебись ой как заебись!) я прям счастлив)

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  7. rtrt 24.11.2021 19:11 # rtrt
    Надеюсь связка колено хочется чтобы он на год выбил

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  8. kos9k 24.11.2021 19:10 # kos9k
    Уихихихи, великолепно)

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