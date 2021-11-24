У Чилуэлла подозревают травму крестообразных связок колена

У левого защитника "Челси" Бена Чилуэлла подозревают травму крестообразных связок колена.

Как и Нголо Канте, Чилуэлл повредил свое колено в победном для "Челси" матче Лиги Чемпионов против "Ювенуса" накануне (4:0).



Но если французский полузащитник всего лишь слегка подвернул свое колено, то Бен мог надорвать связки.



Как сообщает The Guardian, сейчас Чилуэлл проходит дополнительные медицинские тесты, чтобы подтвердить или развеять худшие опасения.



Если 24-летний англичанин, набравший великолепную форму в последние недели после неудачного старта сезона, действительно травмировал крестообразные связки, то его восстановление займет около шести-девяти месяцев.