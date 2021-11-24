У Чилуэлла подозревают травму крестообразных связок колена
У левого защитника "Челси" Бена Чилуэлла подозревают травму крестообразных связок колена.
Как и Нголо Канте, Чилуэлл повредил свое колено в победном для "Челси" матче Лиги Чемпионов против "Ювенуса" накануне (4:0).
Но если французский полузащитник всего лишь слегка подвернул свое колено, то Бен мог надорвать связки.
Как сообщает The Guardian, сейчас Чилуэлл проходит дополнительные медицинские тесты, чтобы подтвердить или развеять худшие опасения.
Если 24-летний англичанин, набравший великолепную форму в последние недели после неудачного старта сезона, действительно травмировал крестообразные связки, то его восстановление займет около шести-девяти месяцев.
24.11.2021 19:00
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Последние комментарии:
пенсы познают что такое карма
то орут что ихний рис лучше трента, у риса 4 передачи у трента 6
то кукарекают что стеклянный чилвел лучше роббо))
странные вобщем народ эти пенсы
пацанам конечно здоровья, но пенсам мозгов
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Карма из зе битч
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Надеюсь, это был последний матч этой проститутки)
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Здоровья!
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шо за толстотролли в комментариях. школы закрыли что ли?
Итальянские жандоны убивают в перспективе лучшего ЛЗ мир. Играть не умеют, так еще и бракуют людей. Надеюсь не кресты, ибо восстановление после такой травмы влечет за собой постоянную травматичность и минус карьеру.
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Заебись ой как заебись!) я прям счастлив)
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Надеюсь связка колено хочется чтобы он на год выбил
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Уихихихи, великолепно)
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