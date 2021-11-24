Руди Гарсия прошел собеседование в "Юнайтед"

Руди Гарсия прошел собеседование на роль главного тренера "Манчестер Юнайтед" на остаток сезона.

Напомним, лишь накануне стало известно, что "Юнайтед" вступил в переговоры с бывшим наставником "Барселоны" Эрнесто Вальверде.



В отличие от Вальверде, который тренирует "Севилью", Гарсия сейчас находится без клуба и, очевидно, должен быть более открыт ко временной работе на "Олд Траффорд".



По информации The National, 57-летний француз прошел собеседование перед матчем Лиги Чемпионов против "Вильярреала" накануне, переговорив со спортивным директором "Юнайтед" Джоном Мерто и техническим директором Дарреном Флетчером.



Последним местом работы Гарсии был "Лион", с которым он достиг полуфинала Лиги Чемпионов в 2020 году, по пути выбив "Манчестер Сити" и "Ювентус". Ранее Руди также тренировал "Марсель", "Рому", "Лилль".