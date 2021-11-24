ПСЖ отклонил запрос "Юнайтед" насчет Почеттино

ПСЖ отклонил запрос "Манчестер Юнайтед" насчет доступности главного тренера парижан Маурисио Почеттино.

Почеттино является целью номер один "Юнайтед" на роль следующего постоянного наставника после того, как в минувшее воскресенье был уволен Оле Гуннар Сульшер.



ESPN может подтвердить, что "красные дьяволы" хотят назначить Маурисио уже сейчас, не дожидаясь окончания сезона.



По информации издания, действующие от лица "Юнайтед" посредники установили контакт с ПСЖ, однако французский гранд отказался вступать в переговоры.



Теперь на "Олд Траффорд" ожидают, что переход Почеттино будет возможен только летом, а значит "дьяволам" нужен временный рулевой на остаток сезона.



Однако ситуация еще может повернуться в пользу "Юнайтед", поскольку ПСЖ уже обратился к бывшему главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану.



Договоренность Зидана с ПСЖ может ускорить уход Почеттино, чей контракт истекает в 2023 году.