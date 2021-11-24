Анонс матча "Ливерпуль" — "Порту"

Досрочно выиграв свою группу Лиги Чемпионов, "Ливерпуль" может позволить себе эксперименты с составом в домашнем матче против "Порту".

Четыре победы в четырех первых матчах досрочно гарантировали "Ливерпулю" первое место в Группе B. Идущий вторым "Порту" набрал только пять очков и даже математических шансов настичь "красных" не имеет.



"Нам нужно будет принять решения. Каким бы ни был наш состав, это будет состав, чтобы обеспечить нам лучшие шансы на победу в этом матче и последующих матчах. Ради этого мы здесь", — сообщил журналистам главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.



- "Ливерпуль" не проигрывает уже в девяти встречах с "Порту" в еврокубках (6 побед, 3 ничьи). Пять из этих встреч пришлись на Клоппа (4 победы, 1 ничья).



- Это будет пятый выезд "Порту" на "Энфилд" (3 поражения, 1 ничья, 1 забитый гол).



- Если "Ливерпуль" избежит поражения, то "Порту" станет первым соперником, против которого "красные" ни разу не проиграли в 10 встречах в еврокубках.



- "Порту" выиграл только один из 22 последних выездных матчей против английских команд в еврокубках (3 ничьи, 18 поражений). Эта единственная победа случилась в 1/4 финала Лиги Чемпионов прошлого сезона — 0:1 против "Челси".



- "Порту" забил только два гола в девяти последних выездах в Англию.



- "Ливерпуль" проиграл лишь два из 23 домашних матчей в Лиге Чемпионов при Клоппе (16 побед, 5 ничьих).



- "Порту" удавалось сохранить свои ворота на замке в семи из последних девяти матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов. В этих девяти матчах португальская команда пропустила шесть голов, включая пять от "Ливерпуля".



Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон, пропустивший последний матч с травмой, уже в порядке. На игровую практику могут рассчитывать резервисты вроде Ибраимы Конате и Такуми Минамино.



Лига Чемпионов. Группа B. 5-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Порту" (Португалия)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция