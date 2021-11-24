Анонс матча "Манчестер Сити" — ПСЖ
В битве за лидерство Группы A Лиги Чемпионов на "Этихад" в среду вечером сойдутся "Манчестер Сити" и ПСЖ.
В данный момент "Сити" занимает второе место в своем квартете, но уступает лидирующему ПСЖ только одно очко.
В случае ничейного результата на "Этихад" обе команды досрочно выйдут в плей-офф, но если "горожане" хотят сделать это с первого места, то должны брать реванш за поражение 2:0 на "Парк де Пренс" в сентябре.
- До того поражения в Париже "Сити" не проигрывал ПСЖ на протяжении пяти встреч в еврокубках (3 победы, 2 ничьи).
- Обе встречи с ПСЖ на "Этихад" в рамках Лиги Чемпионов "Сити" выиграл — 1:0 в апреле 2016 и 2:0 в мае 2021.
- ПСЖ выиграл два из трех последних выездных матчей в Англии, хотя из первых 10 — только один. Эти две крайние победы парижане одержали против "Манчестер Юнайтед" — 0:2 в феврале 2019 и 1:3 в декабре 2020.
- Когда "Сити" проиграл в Париже в сентябре, то впервые с декабря 2008 не смог забить против французской команды в еврокубках.
- ПСЖ выиграл только 20 процентов (1/5) своих встреч с "Сити" в Лиге Чемпионов. Хуже обстоят дела у парижан только с "Реалом" — 17 процентов (1/6).
- Только "Бавария" (17) забила в этом розыгрыше Лиги Чемпионов голов больше, чем "Сити" (15).
- ПСЖ ни разу не выиграл в трех последних выездных матчах в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 1 поражение).
Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне, пропустивший матч Премьер-Лиги против "Эвертона" на выходных, может вернуться. Кевин Де Брюйне болен COVID-19, Ферран Торрес травмирован.
Лига Чемпионов. Группа A. 5-й тур
"Манчестер Сити" (Англия) — ПСЖ (Франция)
Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция
24.11.2021 15:00
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Последние комментарии:
"В данный момент "Сити" занимает второе место в своем квартете, но уступает лидирующему ПСЖ только одно очко."
А ниче, что наоборот вообще-то?
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Месси: «ПСЖ» – один из фаворитов ЛЧ, но есть «Реал», «Ливерпуль», «Сити», «Бавария» и «Атлетико»
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси высказался о борьбе в Лиге чемпионов.
– Вы, Мбаппе, Неймар и многие другие... Можно ли вообще подумать о том, что «ПСЖ» не фаворит на победу в Лиге чемпионов?
Все говорят, что мы большие фавориты. Я не буду отрицать, что по именам мы одни из претендентов, но нам все еще нужно стать действительно сильной командой.
Нам надо сыграться. Наше преимущество – очень хорошие футболисты. Но мы не одни, есть и другие отличные команды. Лига чемпионов – очень сложный турнир, что делает его красивым и особенным. Там лучшие команды. Да, мы одни из фаворитов, но не единственные.
– Как думаете, кто еще претендует на победу в Лиге чемпионов?
«Ливерпуль» очень хорош, он снова напоминает «Ливерпуль», выигравший Лигу чемпионов. Кроме того, есть «Ман Сити», «Бавария», «Реал», «Атлетико»...
Есть много команд, которые могут бороться за эту Лигу чемпионов. Это один из самых равных и конкурентоспособных сезонов за последние годы. Есть несколько команд, которые могут выиграть ее, – сказал Месси.
ой, а где великий Педикси или Месси дурачок ничего не понимает в ногомяче((
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Пока там бездушные мешки пердят за выход в плей-офф, ВЕЛИКИЙ ЛИВЕРПУЛЬ решил все вопросы выхода с первого места за 4 тура и может себе позволить играть оставшиеся два тура пи3дюками из U-18
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кстати, а где обзор предстоящего матча ливерпука?) нежели админ опять какает на скузню?))) ахаахахахаха, ору)))
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> Обе встречи с ПСЖ на "Этихад" в рамках Лиги Чемпионов "Сити" выиграл — 1:0 в апреле 2016 и 2:0 в мае 2021.
> Только "Бавария" (17) забила в этом розыгрыше Лиги Чемпионов голов больше, чем "Сити" (15).
КОРОЛИ!!!
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вперед голубятня !
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КОРОЛИ!!!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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Бронирую первый коммент для суперглора
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