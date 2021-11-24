Анонс матча "Манчестер Сити" — ПСЖ

В битве за лидерство Группы A Лиги Чемпионов на "Этихад" в среду вечером сойдутся "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В данный момент "Сити" занимает второе место в своем квартете, но уступает лидирующему ПСЖ только одно очко.



В случае ничейного результата на "Этихад" обе команды досрочно выйдут в плей-офф, но если "горожане" хотят сделать это с первого места, то должны брать реванш за поражение 2:0 на "Парк де Пренс" в сентябре.



- До того поражения в Париже "Сити" не проигрывал ПСЖ на протяжении пяти встреч в еврокубках (3 победы, 2 ничьи).



- Обе встречи с ПСЖ на "Этихад" в рамках Лиги Чемпионов "Сити" выиграл — 1:0 в апреле 2016 и 2:0 в мае 2021.



- ПСЖ выиграл два из трех последних выездных матчей в Англии, хотя из первых 10 — только один. Эти две крайние победы парижане одержали против "Манчестер Юнайтед" — 0:2 в феврале 2019 и 1:3 в декабре 2020.



- Когда "Сити" проиграл в Париже в сентябре, то впервые с декабря 2008 не смог забить против французской команды в еврокубках.



- ПСЖ выиграл только 20 процентов (1/5) своих встреч с "Сити" в Лиге Чемпионов. Хуже обстоят дела у парижан только с "Реалом" — 17 процентов (1/6).



- Только "Бавария" (17) забила в этом розыгрыше Лиги Чемпионов голов больше, чем "Сити" (15).



- ПСЖ ни разу не выиграл в трех последних выездных матчах в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 1 поражение).



Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне, пропустивший матч Премьер-Лиги против "Эвертона" на выходных, может вернуться. Кевин Де Брюйне болен COVID-19, Ферран Торрес травмирован.



Лига Чемпионов. Группа A. 5-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — ПСЖ (Франция)

Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция