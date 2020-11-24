Лингард хочет уйти из МЮ даже после увольнения Сульшера

Вингер Джесси Лингард по-прежнему настроен покинуть "Манчестер Юнайтед после увольнения Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

Увольнение Сульшера заставило некоторых недовольных игровым временем звезд "Юнайтед" отложить решения насчет своего будущего. Кажется, периферийные для Оле Гуннара игроки вроде Эрика Байи, Донни Ван де Бека или Антони Мартиаля теперь могут получить шанс проявить себя.



Однако Daily Mail утверждает, что Лингард к ним не относится, и Джесси настроен уйти из родного клуба, кто бы ни стал новым рулевым.



На прошлой неделе стало известно, что переговоры Лингарда с "Юнайтед" о новом контракте зашли в тупик, и теперь Джесси станет свободным агентом следующим летом.



Однако 28-летний англичанин не хочет провести в запасе и вторую половину сезона, поэтому надеется уйти в аренду в январе, чтобы летом окончательно попрощаться с "красными дьяволами".