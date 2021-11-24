"Ньюкасл" хочет вернуть Вейналдума
"Ньюкасл" наблюдает за ситуацией своего бывшего полузащитника Джорджиньо Вейналдума в ПСЖ.
Вейналдум отыграл за "Ньюкасл" сезон 2015/16, после чего был продан в "Ливерпуль" по сделке стоимостью 25 миллионов фунтов.
Не сумев договориться с "Ливерпулем" о новом контракте, минувшим летом Джорджиньо свободным агентом отправился в ПСЖ.
В Париже 31-летний голландец пока не стал основным игроком, выходя в стартовом составе только на половину из 14 матчей в этом сезоне Лиги 1.
Как сообщает TEAMtalk, спортивный директор ПСЖ Леонардо не спешит избавляться от Вейналдума, да и сам Джорджиньо все еще надеется проявить себя на "Парк де Пренс".
Однако текущая ситуация не устраивает Вейналдума, чьи представители уже изучают варианты на стороне. Одним из таких вариантов является "Ньюкасл" — "сороки" готовы вернуть Джорджиньо, если тот будет доступен для трансфера.
24.11.2021 12:00
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Будучи ключевым футболистом и железной основой колбасы, Вейналдум сбежал в ПСЖ на роль резервиста. Все, что нужно знать о "величии" портового борделя под названием ливерпук. Футболисты делают ноги из этого гадюшника при первой же возможности.
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