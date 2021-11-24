"Ньюкасл" хочет вернуть Вейналдума

"Ньюкасл" наблюдает за ситуацией своего бывшего полузащитника Джорджиньо Вейналдума в ПСЖ.

Вейналдум отыграл за "Ньюкасл" сезон 2015/16, после чего был продан в "Ливерпуль" по сделке стоимостью 25 миллионов фунтов.



Не сумев договориться с "Ливерпулем" о новом контракте, минувшим летом Джорджиньо свободным агентом отправился в ПСЖ.



В Париже 31-летний голландец пока не стал основным игроком, выходя в стартовом составе только на половину из 14 матчей в этом сезоне Лиги 1.



Как сообщает TEAMtalk, спортивный директор ПСЖ Леонардо не спешит избавляться от Вейналдума, да и сам Джорджиньо все еще надеется проявить себя на "Парк де Пренс".



Однако текущая ситуация не устраивает Вейналдума, чьи представители уже изучают варианты на стороне. Одним из таких вариантов является "Ньюкасл" — "сороки" готовы вернуть Джорджиньо, если тот будет доступен для трансфера.