Каррагер обвинил руководство МЮ в некомпетентности
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал руководство "Манчестер Юнайтед" за манеру увольнения Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.
По мнению Каррагера, увольнение Сульшера назревало некоторое время, но когда это решение было принято, "Юнайтед" оказался застигнут врасплох.
Вместо того, чтобы сразу назначить нового рулевого, клуб с "Олд Траффорд" доверил команду Майклу Кэррику и принялся искать временного тренера на остаток сезона. Джейми этим поражен.
"Есть только одно слово, чтобы описать заключительные месяцы Оле Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед": бардак".
"Каждый, кто хочет написать мануал о том, как менять футбольного тренера, найдет полезными последние события на "Олд Траффорд". Просто понаблюдай, что делают они, и поступай наоборот".
"Тот факт, что клуб такого ранга объявляет о намерении назначить двух временных тренеров с надеждой в конце концов заполучить свою цель номер один — предположительно Маурисио Почеттино, — говорит об их головокружительной некомпетентности".
"Позади менее трети сезона Премьер-Лиги, а "Манчестер Юнайтед" дает нам понять, что собирается провести остаток сезона с двумя временщиками? Это поразительно".
"В чем они ошиблись, что не смогли предвидеть эту ситуацию? Где подтверждение продуманного и четко реализованного плана на случай чрезвычайных обстоятельств?" — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.
24.11.2021 11:00
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так не было и нет никакого плана))) проект по прежнему прибыльный, майки сосалду сектанты покупают, рыжие жыды глейзеры в плюсе, фсё. остальное их не ебет. трофеи нужны сектантам а не глейзерам))
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Ну если уже этот портовый недоумок говорит про бардак в скуме, то это точно дно.
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