Каррагер обвинил руководство МЮ в некомпетентности

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал руководство "Манчестер Юнайтед" за манеру увольнения Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

По мнению Каррагера, увольнение Сульшера назревало некоторое время, но когда это решение было принято, "Юнайтед" оказался застигнут врасплох.



Вместо того, чтобы сразу назначить нового рулевого, клуб с "Олд Траффорд" доверил команду Майклу Кэррику и принялся искать временного тренера на остаток сезона. Джейми этим поражен.



"Есть только одно слово, чтобы описать заключительные месяцы Оле Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед": бардак".



"Каждый, кто хочет написать мануал о том, как менять футбольного тренера, найдет полезными последние события на "Олд Траффорд". Просто понаблюдай, что делают они, и поступай наоборот".



"Тот факт, что клуб такого ранга объявляет о намерении назначить двух временных тренеров с надеждой в конце концов заполучить свою цель номер один — предположительно Маурисио Почеттино, — говорит об их головокружительной некомпетентности".



"Позади менее трети сезона Премьер-Лиги, а "Манчестер Юнайтед" дает нам понять, что собирается провести остаток сезона с двумя временщиками? Это поразительно".



"В чем они ошиблись, что не смогли предвидеть эту ситуацию? Где подтверждение продуманного и четко реализованного плана на случай чрезвычайных обстоятельств?" — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.