Скоулз: "Юнайтед" нельзя назначать Кэррика"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что Майкл Кэррик не может рассматриваться на роль следующего постоянного наставника "красных дьяволов".

Приняв управление командой из рук уволенного Оле Гуннара Сульшер, которому он приходился помощником, Кэррик отпраздновал победу 0:2 в важнейшем матче Лиги Чемпионов против "Вильярреала".



Кажется, у "Юнайтед" нет готового варианта на роль наставника до конца сезона, и это открывает большие возможности для Майкла, однако Скоулз вычеркивает кандидатуру бывшего партнера по команде.



"Я не думаю, что он может получить эту работу, но кто знает? После "Челси" у них будет серия из 10 матчей, которые реально выиграть".



"Это "Манчестер Юнайтед". Ты должен обладать самыми лучшими специалистами. Майкл Кэррик? Слушайте, он тренер. Он провел один матч в качестве главного тренера".



"У него нет никакого опыта. Нельзя назначать такого человека. Честно, нельзя, как бы он мне ни нравился. Тебе нужны самые лучшие", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.