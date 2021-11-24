Джака открыт к возвращению в Гладбах

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что открыт к возвращению в менхенгладбахскую "Боруссию".

В 2016 году Джака прибыл на "Эмирейтс" из Гладбаха за 35 миллионов фунтов. С тех пор Гранит утвердился в качестве ключевого игрока "Арсенала", а одно время даже был капитаном "канониров".



Контракт Джаки с лондонским клубом истекает в конце сезона 2023/24, и игрок сборной Швейцарии допускает, что затем вернется в свой бывший клуб, где он провел четыре года.



"Я перешел из "Боруссии" в "Арсенал" совершенно не из-за денег. Для меня было мечтой поиграть в Англии".



"Я лишь недавно продлил свой контракт, от которого все еще остается два с половиной года. К моменту его завершения мне будет 32, и если (спортивный директор "Боруссии") Макс Эберль примет меня назад 32-летнего, моя дверь будет открыта", — цитирует Джаку Daily Mail.