Скоулз: "Тренерский штаб Сульшера тоже должен был уйти"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что Майкл Кэррик должен был покинуть "Олд Траффорд" вместе с Оле Гуннаром Сульшером.

Уволив Оле Гуннара Сульшера в минувшее воскресенье, "Юнайтед" не тронул его помощников в лице Кэррика, Кирана Маккенны и Майка Фелана, причем Майкл принял на себя обязанности главного тренера.



По словам Скоулза, на месте Кэррика, Маккенны и Фелана он чувствовал бы себя сейчас неловко и виновато.



"Командой остались руководить те же самые люди. Те же самые люди решают, кто будет выходить на поле каждую неделю".



"Вообще-то, Киран Макенна и Майкл Кэррик даже больше отвечали за подготовку команды (чем Сульшер). Оле доверил им эти обязанности. Я не вижу, как это изменится теперь".



"Еще четыре недели назад, когда они проиграли "Ливерпулю", мы знали, что Оле придется уйти. Это было вполне очевидно. Поэтому люди в руководстве должны были определить нового главного тренера и новый тренерский штаб".



"После того, что произошло с Оле, я бы чувствовал себя неловко в этом тренерском штабе. Думаю, все они должны были уйти — по своей воле или будучи уволенными. Они были частью штаба Оле, Оле доверял им готовить команду каждую неделю, а они подвели клуб и игроков точно так же, как и Оле".



"Мне кажется, Оле очень доверял Майклу, Кирану и Майку Фелану, и поэтому их не должно быть в клубе сейчас".



"Майкл мой хороший друг. Майк Фелан... Я работал с этими людьми. Я просто думаю, что на их месте чувствовал бы себя виноватым, продолжая работать в клубе, в то время как доверявший им Оле уволен", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.