Чилуэлл и Канте получили травмы колена против "Ювентуса"

Наставник "Челси" Томас Тухель сообщил подробности травм защитника Бена Чилуэлла и Нголо Канте в матче Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

Победу "синих" со счетом 3:0 омрачили травмы двух важных игроков. Тухелю пришлось заменить Канте еще в первом тайме, Чилуэлла — на 71-й минуте.



Бен и Нголо повредили свои колени и в среду пройдут углубленное обследование, что выглядит тревожно в преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".



"Это (травма Чилуэлла) тревожит меня, потому что он был в такой великолепной форме — примерно как Рис (Джеймс) с другого края. Они оба набрали свою лучшую форму, были так сильны, так уверены и показали такую классную игру".



"Ему было очень больно, но сейчас он чувствует себя чуть лучше. Завтра он пройдет углубленное обследование, и там станет виднее. Надеюсь, новости будут не слишком плохими. Скрестим пальцы".



"Что касается Нголо, то здесь немного похоже. Он играл все лучше и лучше в первом тайме, но слегка подвернул свое колено. Надеюсь, это не слишком серьезно", — цитирует Тухеля Sky Sports.