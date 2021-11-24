Кэррик посвятил победу над "Вильярреалом" Сульшеру

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик посвятил победу 0:2 над "Вильярреалом" своему уволенному боссу Оле Гуннару Сульшеру.

На протяжении двух третей выездного матча против "Вильярреала" подопечные Кэррика действовали вторым номером, показывая невыразительный футбол.



Лишь заключительный отрезок "красные дьяволы" провели бодро, вырвав победу и путевку в плей-офф, однако такой характер матча не удивил Майкла.



"Это были непростые пара дней для каждого в клубе. Я не могу так уж радоваться этой победе, поэтому что не могу отделаться от ощущения, что это результат для Оле".



"Этот результат не имеет значения для меня, но имеет для клуба и игроков. Моих личных интересов здесь совершенно нет".



"Это были эмоциональные дни. Первым человеком, с которым я поговорил после того, как все случилось, был Эд (Вудворд), и он попросил меня принять эту роль".



"На мне лежит ответственность быть здесь и руководить командой, и я делаю это с огромной гордостью. Нам некогда было унывать, нам нужно было сделать дело, и, к счастью, все сложилось в соответствии с планом".



"Матч получился таким, как я и думал. Когда у тебя такие результаты, как у нас в последнее время, то нужно быть дураком, чтобы думать, что ты просто выпустишь команду, и она будет летать по полю".



"Вильярреал" — хороший соперник, они заставляют тебя попотеть и поработать в обороне, они держат мяч. Мы хорошо это понимали и чувствовали, что матч будет тяжелым. Важно, кто начинает матч, но также важно и то, кто заканчивает его и каким образом заканчивает", — цитирует Кэррика Daily Mail.