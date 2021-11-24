Тиаго: "Переход в "Ливерпуль" был правильным решением"

Полузащитник Тиаго Алькантара уверен, что его переход в "Ливерпуль" был правильным решением.

В сентябре 2020 Тиаго прибыл на "Энфилд" из "Баварии", но пока не стал основным игроком в команде Юргена Клоппа, на что во многом повлияли травмы.



Однако экс-игрок "Барселоны" не жалеет о своем выборе. 30-летний испанец уверен, что он сможет выигрывать трофеи с "красными".



"Я принял правильное решение, отправившись сюда, на 100 процентов".



"Я пришел сюда, потому что хотел побеждать, хотел покинуть свою зону комфорта, хотел попробовать новые вещи и другой футбол, хотел обрести таких партнеров по команде и познать футбол Юргена. Со своим опытом и своими познаниями в футболе я могу стать лучше, учась новым вещам, так почему нет?"



"В конце концов я хочу побеждать. Это главная мысль у меня в голове, я хочу доминировать. Почему бы не делать это здесь, с Юргеном и этими партнерами по команде? Здесь та же жажда успеха, конкуренция и дух, как и во всех моих предыдущих командах", — цитирует Тиаго Daily Mail.