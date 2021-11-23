Полузащитник "Лидса" и сборной Англии Калвин Филлипс получил травму головы в ночном клубе.

В минувшее воскресенье "Лидс" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Тоттенхэма", опустившись на 17-е место в Премьер-Лиге.



В понедельник у игроков "Лидса" был выходной, и с разрешения своего главного тренера Марсело Бьелсы они остались в Лондоне.



Как сообщает The Telegraph, большой компанией игроки "Лидса" отправились в ночной клуб Cirque Le Soir, популярный среди звезд Премьер-Лиги. Там Филлипс и получил свою травму.



The Sun уточняет, что Калвин спускался по лестнице из VIP-секции заведения и, промахнувшись мимо ступеньки, ударился головой о стену, получив небольшое рассечение.



Филлипсу потребовалась медицинская помощь, а по возвращении на базу Калвин был осмотрен доктором на предмет сотрясения. Никаких проблем обнаружено не было, и уже во вторник 25-летний полузащитник приступил к тренировкам.