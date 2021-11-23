"Юнайтед" победил "Вильярреал" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

Криштиану Роналду Благодаря голам Криштиану Роналду и Джейдона Санчо "Манчестер Юнайтед" победил на выезде "Вильярреал" со счетом 0:2 и досрочно вышел в плей-офф Лиги Чемпионов.

Относительно поражения 4:1 от "Уотфорда" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло четыре перестановки. Вместо Люка Шоу, Неманьи Матича, Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда появились Алекс Теллес, Фред, Донни Ван де Бек и Антони Мартиаль.

Матч начался с неточного удара головой Скотта Мактоминея, на что "Вильярреал" ответил несколькими своими выстрелами, но Давиду Де Хеа лишь однажды пришлось вступить в игру.

После более-менее бодрых первых 10 минут игра успокоилась. Хозяева гораздо больше владели мячом, но были неторопливы, а у гостей не получалось контратаковать.

В остатке первого тайма Де Хеа отметился еще одним сейвом. В целом "Юнайтед" ничего вразумительного за 45 минут не показал и игру диктовать не пытался.

На 59-й минуте голкипер "дьяволов" совершил свой самый зрелищный сейв, парировав удар Ману Тригероса с отскоком от газона из пределов штрафной.

Вскоре Майкл Кэррик выпустил Фернандеша с Рэшфордом, и игра стала меняться — "Вильярреал" начал отдавать инициативу.

На 71-й минуте Херонимо Рульи ответил своим спасением, не позволив отличиться Санчо.

А спустя восемь минут "Юнайтед" и вовсе открыл счет. Фред, наконец, отважился пойти в прессинг впереди, заставив защитника совершить потерю. Криштиану Роналду быстро сориентировался и перебросил мяч через голкипера — 0:1.

Гол придал гостям уверенности, и остаток матча они провели в атаках. На последней минуте основного времени Санчо завершил быструю комбинацию своей команды ударом в ближний угол ворот с правого края штрафной площади — 0:2.

Первые две трети матча "Юнайтед" показывал чересчур осторожный футбол, что объяснимо, учитывая находившуюся на нуле уверенность в себе после последних неудач. Однако после гола Роналду "дьяволы" раскрылись и порадовали своих фанатов хорошим футболом.

"Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:2 (0:0)

Голы: Роналду 78, Санчо 90.

"Вильярреал": Рульи, Альбиоль, Торрес, Фойт, Парехо, Капу, Эступиньян (Раба 79), Тригерос (Морено 73), Гомес (Диа 85), Пино (Чуквуэзе 73), Данжума.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Теллес, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, Фред, Мактоминей, Ван де Бек (Фернандеш 66), Санчо (Мата 90), Мартиаль (Рэшфорд 66), Роналду (Матич 90).

Предупреждения: Пино — Ван де Бек.


Метки Вильярреал, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2021 22:50

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Последние комментарии:




  1. cristean2 23.11.2021 23:55 # cristean2
    Пуля и Зиешь плохо , поменять бы одного из них, на Вернера желательно

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  2. zheka000000 23.11.2021 23:54 # zheka000000
    Шелдон судит матч

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  3. danny949494 23.11.2021 23:53 # danny949494
    Ювентус после ухода КриРо превратился в середняк. Вперёд ИМПЕРАТОРЫ!!!

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  4. m-ballack 23.11.2021 23:52 # m-ballack
    Тухель сильно разочарует, если не сольет Каррику или не отдаст хотя бы ничейку. Долг каждого тренера АПЛ - это контракт мегатопарику на постоянной основе.

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  5. ataman 23.11.2021 23:51 # ataman
    Вернера вместо Пули

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  6. jirrort 23.11.2021 23:49 # jirrort
    Наказываем мерзкий автобус!

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  7. sellman 23.11.2021 23:48 # sellman
    Пуля ноль, почти как Мората
    Ничего вообще не сделал(

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  8. blueisthecolor 23.11.2021 23:48 # blueisthecolor
    Тухель наконец начал ставить Обои на его родную позицию, и как результат - челик начал показывать себя.

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  9. fowler9 23.11.2021 23:43 # fowler9
    Когда-нибудь у щолсе будут забивать нападающие.
    Но это не точно

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  10. blueisthecolor 23.11.2021 23:42 # blueisthecolor
    Тиаго Силва - просто лучший трансфер за последние 5 лет в Челси. Гигатопарь и батя!

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  11. lahmatyj 23.11.2021 23:40 # lahmatyj
    Луль, там еще и бомжи у рыбаков за щеку принимают.

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  12. cristean2 23.11.2021 23:37 # cristean2
    Ну и пушка у Джйемса, не удивительно что он столько забивает

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  13. chelsea-69 23.11.2021 23:37 # chelsea-69
    Хуёва

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  14. chelsea-69 23.11.2021 23:28 # chelsea-69
    Тиаго живи!

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  15. skydreams 23.11.2021 23:28 # skydreams
    АХУЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТЬ ТИАГО!!!!!!!!!!

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  16. meshuggah 23.11.2021 23:28 # meshuggah
    Ахуеть Сильва топарь

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  17. quavo 23.11.2021 23:28 # quavo
    Пздц мю в очке

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  18. skydreams 23.11.2021 23:28 # skydreams
    Да не бред как по мне, пас ладонью, надо было отменять. За Чалобу рад, красавчик!)

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  19. chelsiukpro 23.11.2021 23:28 # chelsiukpro
    Еще второй загнать и мы первые в гиуппе!

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  20. chelsea-69 23.11.2021 23:27 # chelsea-69
    Где колбасные вопли про арийские руки

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