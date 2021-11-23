"Юнайтед" победил "Вильярреал" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

Благодаря голам Криштиану Роналду и Джейдона Санчо "Манчестер Юнайтед" победил на выезде "Вильярреал" со счетом 0:2 и досрочно вышел в плей-офф Лиги Чемпионов.

Относительно поражения 4:1 от "Уотфорда" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло четыре перестановки. Вместо Люка Шоу, Неманьи Матича, Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда появились Алекс Теллес, Фред, Донни Ван де Бек и Антони Мартиаль.



Матч начался с неточного удара головой Скотта Мактоминея, на что "Вильярреал" ответил несколькими своими выстрелами, но Давиду Де Хеа лишь однажды пришлось вступить в игру.



После более-менее бодрых первых 10 минут игра успокоилась. Хозяева гораздо больше владели мячом, но были неторопливы, а у гостей не получалось контратаковать.



В остатке первого тайма Де Хеа отметился еще одним сейвом. В целом "Юнайтед" ничего вразумительного за 45 минут не показал и игру диктовать не пытался.



На 59-й минуте голкипер "дьяволов" совершил свой самый зрелищный сейв, парировав удар Ману Тригероса с отскоком от газона из пределов штрафной.



Вскоре Майкл Кэррик выпустил Фернандеша с Рэшфордом, и игра стала меняться — "Вильярреал" начал отдавать инициативу.



На 71-й минуте Херонимо Рульи ответил своим спасением, не позволив отличиться Санчо.



А спустя восемь минут "Юнайтед" и вовсе открыл счет. Фред, наконец, отважился пойти в прессинг впереди, заставив защитника совершить потерю. Криштиану Роналду быстро сориентировался и перебросил мяч через голкипера — 0:1.



Гол придал гостям уверенности, и остаток матча они провели в атаках. На последней минуте основного времени Санчо завершил быструю комбинацию своей команды ударом в ближний угол ворот с правого края штрафной площади — 0:2.



Первые две трети матча "Юнайтед" показывал чересчур осторожный футбол, что объяснимо, учитывая находившуюся на нуле уверенность в себе после последних неудач. Однако после гола Роналду "дьяволы" раскрылись и порадовали своих фанатов хорошим футболом.



"Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:2 (0:0)



Голы: Роналду 78, Санчо 90.



"Вильярреал": Рульи, Альбиоль, Торрес, Фойт, Парехо, Капу, Эступиньян (Раба 79), Тригерос (Морено 73), Гомес (Диа 85), Пино (Чуквуэзе 73), Данжума.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Теллес, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, Фред, Мактоминей, Ван де Бек (Фернандеш 66), Санчо (Мата 90), Мартиаль (Рэшфорд 66), Роналду (Матич 90).



Предупреждения: Пино — Ван де Бек.