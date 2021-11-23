Почеттино: "Я очень счастлив в ПСЖ"

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино охладил слухи, связывающие его с переходом в "Манчестер Юнайтед".

Почеттино считается фаворитом "Юнайтед" на замену уволенному в воскресенье Оле Гуннару Сульшеру. По слухам, "красные дьяволы" хотят переманить Маурисио уже сейчас, не дожидаясь окончания сезона.



Однако в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" Почеттино заверил, что счастлив в ПСЖ, и эти спекуляции не будут отвлекать его своей работы.



"Я сосредоточен. Я очень сосредоточен на футболе. Я не ребенок, вся моя жизнь связана с футболом, и сейчас мой 12-й год в качестве тренера. Я знаю, что в этой профессии много слухов. Я понимаю, что происходит".



"Такого рода вещи не могут меня отвлечь. Слухи не остановить, и нужно принять это. Мы так сосредоточены и хотим выкладываться на 100 процентов. Я так счастлив в ПСЖ, и мы нацелены на достижение лучшего результата завтра".



"Это не мое дело, чем занимается другой клуб. Я должен быть сосредоточен на ПСЖ. Я не собираюсь совершать ошибку, пускаясь в обсуждение этой ситуации. Когда я работал в "Эспаньоле", то говорил, что мечтаю встретиться с сэром Алексом, и любые мои слова сейчас будут неправильно восприняты".



"Я был игроком ПСЖ. Я люблю этот клуб. Я люблю этих фанатов. Мы сражаемся в Лиге 1 и Лиге Чемпионов".



"Мой контракт рассчитан до 2023 года, на этот сезон и следующий. Я не скажу ничего другого. Я очень счастлив в ПСЖ, и это факт", — цитирует Почеттино Sky Sports.