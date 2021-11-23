"Юнайтед" ведет переговоры с Вальверде

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с бывшим главным тренером "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

Несмотря на желание видеть Маурисио Почеттино своим следующим постоянным наставником, "Юнайтед" не отказывается от своего первоначального плана назначить временщика на остаток сезона.



По информации The Guardian, спортивный директор "красных дьяволов" Джон Мерто уже поговорил с Вальверде насчет полугодового контракта.



Более того, Эрнесто, тренировавший "Барселону" с мая 2017 по январь 2020, даже озвучил имена некоторых игроков, которыми "Юнайтед" мог бы укрепить свой состав в январе в случае его назначения.



В данный момент Вальверде находится без клуба. До "Барселоны" Эрнесто успел поработать с "Атлетиком", "Валенсией", "Олимпиакосом", "Вильярреалом" и "Эспаньолом", а минувшим летом его сватали в "Тоттенхэм".