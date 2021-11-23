"Тоттенхэм отчитался об убытке и выросшем долге
"Тоттенхэм отчитался об убытке в 80 миллионов фунтов и выросшем до 706 млн. фунтов долге за последний финансовый год.
В период с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 "шпоры" заработали 361.9 млн. фунтов (402.4 млн. фунтов за предыдущие 12 месяцев), и в первую очередь снижение доходов было связано с влиянием пандемии коронавируса.
При этом итоговый баланс оказался отрицательным — "Тоттенхэм" ушел в минус на 80.2 млн. фунтов, до вычета налогов. Таким образом, убыток за два последних года составил почти 150 млн. фунтов.
Долг "шпор" за прошлый сезон взлетел с 605 до 706 млн. фунтов — в условиях снижения доходов клубу стало очень сложно обслуживать кредиты за новый стадион, однако в Северном Лондоне не унывают.
"Назначения Фабио (Паратичи) и Антонио (Конте) являются четкой демонстрацией наших намерений и амбиций".
"С момента открытия стадиона в апреле 2019 мы потратили почти 400 миллионов фунтов на игроков. Траты на игроков не являются гарантией успеха, и наш фокус должен быть на улучшение селекционной работы, тренерской работы, физической подготовки и бойцовского духа".
"Мы проделали большой путь, но впереди еще так много работы. Мы остаемся безмерно амбициозны, мы нацелены на завоевание трофеев и хотим, чтобы наши болельщики испытывали гордость", — цитирует президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви Sky Sports.
23.11.2021 20:00
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Еврей влетел....... потратив более 100млн на игроков не принёших хороших результатов и с которыми некуя не выграли, да и в ТОП команду не записались!
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бля КОРОЛЬХЭМ истинный бестрофейник
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К 2050 году возьмут какой нибудь кубок и заставят гордиться болел курятника
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