Гвардиола: "Почеттино — превосходный тренер"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал Маурисио Почеттино из ПСЖ "превосходным тренером".

В среду Почеттино прибудет в Манчестер, чтобы провести матч Лиги Чемпионов со своей командой против "Сити".



Также Почеттино продолжают упорно сватать в "Манчестер Юнайтед", и Гвардиола не сомневается, что с такими ресурсами и такими игроками, как у "красных дьяволов", Маурисио смог бы выигрывать трофеи, хотя все пять лет в "Тоттенхэме" он оставался с пустыми руками.



"Я практически уверен, что со временем тренеры становятся лучше. С каждым пройденным сезоном ты учишься куче новых вещей, и я практически уверен, что он превосходный тренер".



"Ты можешь быть тренером топ-уровня и без трофеев. Тренеры, которые имеют возможность выигрывать трофеи, трудятся в клубах самого, самого высокого уровня, совершая хорошие инвестиции и обладая исключительными игроками. Иначе для тренеров невозможно побеждать".



"Это не означает, что тренеры из Чемпионшпа или из-за пределов топ-6 Премьер-Лиги не могут быть превосходными тренерами в плане тактики, взаимодействия с игроками и придании настроя".



"Необязательно выигрывать трофеи", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.