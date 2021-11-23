"Юнайтед" уверен в назначении Почеттино

"Манчестер Юнайтед" уверен, что сможет заполучить Маурисио Почеттино в качестве своего следующего постоянного главного тренера.

По информации Manchester Evening News и talkSPORT, единственная интрига касательно Почеттино заключается в том, перейдет Маурисио уже сейчас или следующим летом.



"Юнайтед" заинтересован в скорейшем назначении Почеттино и, как ожидается, вскоре официально обратится к ПСЖ.



"Красным дьяволам" придется выплатить около 10 миллионов фунтов компенсации, если французский гранд согласится отпустить Маурисио.



С заменой Почеттино у ПСЖ проблем не возникнет — к услугам парижан экс-наставник Зинедин Зидан.