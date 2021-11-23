"Юнайтед" уверен в назначении Почеттино
"Манчестер Юнайтед" уверен, что сможет заполучить Маурисио Почеттино в качестве своего следующего постоянного главного тренера.
По информации Manchester Evening News и talkSPORT, единственная интрига касательно Почеттино заключается в том, перейдет Маурисио уже сейчас или следующим летом.
"Юнайтед" заинтересован в скорейшем назначении Почеттино и, как ожидается, вскоре официально обратится к ПСЖ.
"Красным дьяволам" придется выплатить около 10 миллионов фунтов компенсации, если французский гранд согласится отпустить Маурисио.
С заменой Почеттино у ПСЖ проблем не возникнет — к услугам парижан экс-наставник Зинедин Зидан.
23.11.2021 17:00
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10 лямов псж дадут компенсации, через год еще 20 лямов самому пакету после увольнения. классика
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Норм расходы у этих долбоёбов Глэйзеров, вернее у клуба, сами владельцы в шоколаде.
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МАРКИЗ!
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