"Юнайтед" уверен в назначении Почеттино

Маурисио Почеттино и Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" уверен, что сможет заполучить Маурисио Почеттино в качестве своего следующего постоянного главного тренера.

По информации Manchester Evening News и talkSPORT, единственная интрига касательно Почеттино заключается в том, перейдет Маурисио уже сейчас или следующим летом.

"Юнайтед" заинтересован в скорейшем назначении Почеттино и, как ожидается, вскоре официально обратится к ПСЖ.

"Красным дьяволам" придется выплатить около 10 миллионов фунтов компенсации, если французский гранд согласится отпустить Маурисио.

С заменой Почеттино у ПСЖ проблем не возникнет — к услугам парижан экс-наставник Зинедин Зидан.


Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино, ПСЖ, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2021 17:00

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  1. van-der-slav 23.11.2021 17:33 # van-der-slav
    10 лямов псж дадут компенсации, через год еще 20 лямов самому пакету после увольнения. классика

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  2. mancunia-planet 23.11.2021 17:23 # mancunia-planet
    Норм расходы у этих долбоёбов Глэйзеров, вернее у клуба, сами владельцы в шоколаде.

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  3. wwwxxx 23.11.2021 17:13 # wwwxxx
    МАРКИЗ!

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