Анонс матча "Челси" — "Ювентус"
В ключевом матче Группы H Лиги Чемпионов "Челси" сразится дома с "Ювентусом".
Занимая второе место в квартете, "Челси" имеет шесть очков преимущества над третьим "Зенитом". "Синим" достаточно одного балла в двух оставшихся матчах, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф.
Но если "Челси" хочет попасть в 1/8 финала с первого места группы, то обязан побеждать "Ювентус", который находится в трех очках впереди.
- "Челси" выиграл свою первую встречу с "Ювентусом" (1:0 в Лиге Чемпионов в феврале 2009), но в четырех последующих ни разу не смог победить (2 ничьи, 2 поражения).
- "Ювентус" выиграл обе последние встречи с "Челси" в еврокубках (3:0 в 2021 и 1:0 ранее в этом сезоне). Туринцы могут стать первой в истории команды, оформившей три победы подряд против "синих" в Лиге Чемпионов.
- В 10 последних встречах с итальянскими командами в Лиге Чемпионов "Челси" одержал только одну победу (3 ничьи, 6 поражений) — 4:1 против "Наполи" в марте 2012. Во всех 10 "синие" пропускали (всего 21 мяч).
- "Ювентус" одержал три победы в трех последних выездных матчах против английских команд в Лиге Чемпионов ("Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" в 2015, "Манчестер Юнайтед" в 2018).
- "Ювентус" выиграл все пять своих последних матчей в Лиге Чемпионов. Это самая длительная серия из действующих наравне с "Баварией".
- В четырех первых матчах на групповом этапе Лиги Чемпионов "Челси" пропустил меньше всех голов (1), позволив соперникам нанести меньше всех ударов (18) и ударов в створ (3).
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку практически залечил лодыжку и может расположиться в запасе. Кай Хаверц под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра. Жоржиньо и Тимо Вернер в порядке.
Лига Чемпионов. Группа H. 5-й тур
"Челси" (Англия) — "Ювентус" (Италия)
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 23:00 Онлайн-трансляция
23.11.2021 16:00
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Последние комментарии:
Думаю надо состав тот который против Лестера заканчивал играть. Это Одой Пуля/Вернер Зиеш в атаке. Зиеш очень нужен для вскрытия автобуса хорошей передачей. Одой может один в один обыграть или убежать а Пуля подстроится под передачи Зиеша да и со скоростью и дриблингом может доити до ворот соперника без проблем! Ждём победы 1:0 в пользу ИМПЕРАТОРОВ
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Без шансов для джувы. Пенсы сейчас коколи
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лондонские каралевы затащат ничейку со старой синьорой. мимо вернер, хуяверц, ларисабалалайка, дринквотер, барклей и другие лигенды залупенсии- ваш выход
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И тут ниже днище скама ухахахаххааххаха жопонюхи ебаные ухахахахахахахахахаххаэаээаэаха
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ИМПЕРАТОРСИ будет на троне!
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Куколдси алга
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Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
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