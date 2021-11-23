Анонс матча "Вильярреал" — "Манчестер Юнайтед"

Майкл Кэррик В своем первом матче после увольнения Оле Гуннара Сульшера "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде с "Вильярреалом".

Сульшер покинул пост главного тренера "Юнайтед" в минувшее воскресенье, но весь его штаб остался, и теперь командой временно руководит Майкл Кэррик, ассистировавший Оле Гуннару.

На этот выезд "красные дьяволы" отправились в качестве лидера Группы F, но "Вильярреал" они опережают только по разнице мячей, а идущую третьей "Аталанту" — на два очка.

- Это будет шестая встречах этих команд в Лиге Чемпионов. "Вильярреал" не выиграл ни одной из пяти предыдущих (4 ничьи, 1 поражение).

- "Юнайтед" не проигрывает "Вильярреалу" уже в пяти матчах Лиги Чемпионов кряду. Только против ЦСКА и "Байера" у "дьяволов" более продолжительная беспроигрышная серия в этом соревновании (по 6).

- После поражения 2:1 на "Олд Траффорд" ранее осенью "Вильярреал" выиграл оба последующих матча в Лиге Чемпионов, дважды одолев "Янг Бойз". Три победы кряду "желтая субмарина" еще никогда не одерживала в этом соревновании.

- Пока что "Юнайтед" пропускал в каждом матче этого группового этапа (7 мячей в 4 матчах).

- "Вильярреал" ни разу не победил в 11 встречах с английскими командами в Лиге Чемпионов (6 ничьих, 5 поражений).

- "Юнайтед" выиграл только семь из последних 24 выездных матчей в Лиге Чемпионов (6 ничьих, 11 поражений). В трех последних выездах в этом соревновании "дьяволы" набрали лишь одно очко.

"Юнайтед" точно будет лишен травмированных Рафаэля Варана и Поля Погба. Мейсон Гринвуд находится на самоизоляции. Люк Шоу и Эдинсон Кавани под вопросом.

Лига Чемпионов. Группа F. 5-й тур
"Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Вильярреал. Стадион "Эстадио де ла Серамика". 20:45 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Вильярреал, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2021 15:00

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  1. yaxaaabalya 23.11.2021 15:39 # yaxaaabalya
    1х+обз

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  2. warham 23.11.2021 15:34 # warham
    Бля если так подумать трезво - командой руководил Сульшер и Каррик. Это пиздец тотальный. Таким великим клубом должен минимум Клопп с Гвардиолой ветер делать. Я худею, до чего довели команду

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  3. naby-keita 23.11.2021 15:22 # naby-keita
    Оле Верим!!!! Ой бля, Карлик верим!!!

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  4. ian 23.11.2021 15:20 # ian
    Не могу представить этого аутиста в роли тренера МЮ

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  5. skydreams 23.11.2021 15:12 # skydreams
    Сцук пздц жду разъёбочку Юве сегодня на Бридже. Я думаю Челси будет очень заряженными. Хочу чтобы как с Барсой в 5 году, сразу 3 гола в первые 20 минут затолкали. Вот это была бы +мораль!!! Вперёд Челси!

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  6. jirrort 23.11.2021 15:08 # jirrort
    Ля как похорошела Ханна Монтана,у меня аж привстал.

    https://ibb.co/Dp9sT23

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  7. jirrort 23.11.2021 15:05 # jirrort
    Любите Гарика, верьте в Гарика!

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  8. lexa-arsenal 23.11.2021 15:03 # lexa-arsenal
    ахахахахахахаха

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  9. mcferson 23.11.2021 15:02 # mcferson
    Минус скюм

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