Анонс матча "Вильярреал" — "Манчестер Юнайтед"
В своем первом матче после увольнения Оле Гуннара Сульшера "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде с "Вильярреалом".
Сульшер покинул пост главного тренера "Юнайтед" в минувшее воскресенье, но весь его штаб остался, и теперь командой временно руководит Майкл Кэррик, ассистировавший Оле Гуннару.
На этот выезд "красные дьяволы" отправились в качестве лидера Группы F, но "Вильярреал" они опережают только по разнице мячей, а идущую третьей "Аталанту" — на два очка.
- Это будет шестая встречах этих команд в Лиге Чемпионов. "Вильярреал" не выиграл ни одной из пяти предыдущих (4 ничьи, 1 поражение).
- "Юнайтед" не проигрывает "Вильярреалу" уже в пяти матчах Лиги Чемпионов кряду. Только против ЦСКА и "Байера" у "дьяволов" более продолжительная беспроигрышная серия в этом соревновании (по 6).
- После поражения 2:1 на "Олд Траффорд" ранее осенью "Вильярреал" выиграл оба последующих матча в Лиге Чемпионов, дважды одолев "Янг Бойз". Три победы кряду "желтая субмарина" еще никогда не одерживала в этом соревновании.
- Пока что "Юнайтед" пропускал в каждом матче этого группового этапа (7 мячей в 4 матчах).
- "Вильярреал" ни разу не победил в 11 встречах с английскими командами в Лиге Чемпионов (6 ничьих, 5 поражений).
- "Юнайтед" выиграл только семь из последних 24 выездных матчей в Лиге Чемпионов (6 ничьих, 11 поражений). В трех последних выездах в этом соревновании "дьяволы" набрали лишь одно очко.
"Юнайтед" точно будет лишен травмированных Рафаэля Варана и Поля Погба. Мейсон Гринвуд находится на самоизоляции. Люк Шоу и Эдинсон Кавани под вопросом.
Лига Чемпионов. Группа F. 5-й тур
"Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Вильярреал. Стадион "Эстадио де ла Серамика". 20:45 Онлайн-трансляция
23.11.2021 15:00
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Последние комментарии:
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Бля если так подумать трезво - командой руководил Сульшер и Каррик. Это пиздец тотальный. Таким великим клубом должен минимум Клопп с Гвардиолой ветер делать. Я худею, до чего довели команду
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Оле Верим!!!! Ой бля, Карлик верим!!!
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Не могу представить этого аутиста в роли тренера МЮ
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Сцук пздц жду разъёбочку Юве сегодня на Бридже. Я думаю Челси будет очень заряженными. Хочу чтобы как с Барсой в 5 году, сразу 3 гола в первые 20 минут затолкали. Вот это была бы +мораль!!! Вперёд Челси!
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Ля как похорошела Ханна Монтана,у меня аж привстал.
https://ibb.co/Dp9sT23
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Любите Гарика, верьте в Гарика!
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ахахахахахахаха
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Минус скюм
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