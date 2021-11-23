Анонс матча "Вильярреал" — "Манчестер Юнайтед"

В своем первом матче после увольнения Оле Гуннара Сульшера "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде с "Вильярреалом".

Сульшер покинул пост главного тренера "Юнайтед" в минувшее воскресенье, но весь его штаб остался, и теперь командой временно руководит Майкл Кэррик, ассистировавший Оле Гуннару.



На этот выезд "красные дьяволы" отправились в качестве лидера Группы F, но "Вильярреал" они опережают только по разнице мячей, а идущую третьей "Аталанту" — на два очка.



- Это будет шестая встречах этих команд в Лиге Чемпионов. "Вильярреал" не выиграл ни одной из пяти предыдущих (4 ничьи, 1 поражение).



- "Юнайтед" не проигрывает "Вильярреалу" уже в пяти матчах Лиги Чемпионов кряду. Только против ЦСКА и "Байера" у "дьяволов" более продолжительная беспроигрышная серия в этом соревновании (по 6).



- После поражения 2:1 на "Олд Траффорд" ранее осенью "Вильярреал" выиграл оба последующих матча в Лиге Чемпионов, дважды одолев "Янг Бойз". Три победы кряду "желтая субмарина" еще никогда не одерживала в этом соревновании.



- Пока что "Юнайтед" пропускал в каждом матче этого группового этапа (7 мячей в 4 матчах).



- "Вильярреал" ни разу не победил в 11 встречах с английскими командами в Лиге Чемпионов (6 ничьих, 5 поражений).



- "Юнайтед" выиграл только семь из последних 24 выездных матчей в Лиге Чемпионов (6 ничьих, 11 поражений). В трех последних выездах в этом соревновании "дьяволы" набрали лишь одно очко.



"Юнайтед" точно будет лишен травмированных Рафаэля Варана и Поля Погба. Мейсон Гринвуд находится на самоизоляции. Люк Шоу и Эдинсон Кавани под вопросом.



Лига Чемпионов. Группа F. 5-й тур

"Вильярреал" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Вильярреал. Стадион "Эстадио де ла Серамика". 20:45 Онлайн-трансляция