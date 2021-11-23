"Барселона" определила Зийеша и Вернера в качестве альтернатив Стерлингу
Хаким Зийеш и Тимо Вернер из "Челси" рассматриваются "Барселоной" в качестве альтернатив вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу.
"Барселона" по-прежнему испытывают огромные финансовые затруднения и в первую очередь ищет игроков, которые не играют регулярно в своих клубах и могут быть доступны для аренды в январе.
Как утверждает ESPN, "Барселона" наводила справки насчет Стерлинга еще минувшим летом и в зимнее трансферное окно собирается возобновить интерес к экс-игроку "Ливерпуля".
Проблема в том, что от контракта Стерлинга остается 18 месяцев. Если "Сити" и опустит Рахима в аренду, то только обязательством по выкупу следующим летом.
В качестве альтернатив Стерлингу "Барселона" присмотрела Зийеша и Вернера. Сообщается, что каталонский клуб сделал запросы насчет обоих игроков, которые не проходят в стартовый состав "Челси" в этом сезоне.
23.11.2021 14:00
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> вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг
КОРОЛЬ!!!
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