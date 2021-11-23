Клеберсон советует Райсу выбрать "Сити"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Клеберсон посоветовал полузащитнику "Вест Хэма" Деклану Райсу отвергнуть его бывший клуб и перейти в "Манчестер Сити".

Согласно слухам, 22-летний Райс вызывает большой интерес у обоих клубов из Манчестера. "Юнайтед" давно ищет усиление опорной зоны, тогда как "Сити" нужен преемник для Фернандиньо. По мнению Клеберсона, Деклану следует ориентироваться на стиль игры команд.



"Деклан Райс может выступать за любую из топ-команд Премьер-Лиги. Он провел блестящий сезон в прошлом году, отлично выступил на Евро и невероятным образом начал этот сезон".



"Он все еще молод и станет еще лучше, но уже на данном этапе видно, насколько он вырос как полузащитник, особенно в плане техники".



"Топ-команды всегда ищут игроков, которые имеют опыт выступлений в Премьер-Лиге и которые стабильны на протяжении длительного времени, а Деклан Райс именно такой игрок".



"Было бы хорошо увидеть Деклана Райса выступающим за "Манчестер Сити", потому что их игра строится на контроле мяча длительными периодами времени, а Деклану Райсу это нравится".



"Ему бы идеально подошел стиль Пепа Гвардиолы и то, как Пеп Гвардиола задействует своих игроков. Райс получил бы огромную выгоду от этого", — сообщил Клеберсон Paddy Power.