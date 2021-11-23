Фердинанд ожидает, что Почеттино возглавит МЮ, но только летом

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что Маурисио Почеттино из ПСЖ станет следующим постоянным наставником "красных дьяволов".

Согласно слухам, "Юнайтед" хочет переманить Почеттино из ПСЖ уже сейчас, не дожидаясь окончания сезона.



Фердинанд уверен, что Маурисио был бы заинтересован в работе с "дьяволами", но не думает, что аргентинец оставит Париж в разгар сезона.



"Я не думаю, что Почеттино покинет ПСЖ по ходу сезона. Он честный человек и знает, что такое уважение".



"Думаю, он благодарен за возможность оказаться в ПСЖ и просто по-человечески скажет: "Раз уж они так сильно хотят меня, я подожду".



"Думаю, по сообщениям в медиа за последние пару лет, пока он находился без работы, было понятно, что "Манчестер Юнайтед" — это высшая цель для него. Он был бы счастлив возглавить этот клуб".



"В ПСЖ у него много забот, и нужно уважать это. Вопрос также в том, чего хочет ПСЖ, потому что у них не тот клуб, который просто возьмет и отпустит своего тренера".



"Я ставлю свои деньги на то, что в конце этого сезона или начале следующего Почеттино станет тренером "Юнайтед", — цитирует Фердинанда Daily Mail.