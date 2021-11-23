Мерсон: "План Сульшера на сезон полетел к чертям, когда они купили Роналду"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, к увольнению Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед привела покупка нападающего Криштиану Роналду у "Ювентуса" минувшим летом.

Мерсон уверен, что Роналду навязали Сульшеру, и изначально план Оле Гуннара на этот сезон не подразумевал 36-летнего португальца.



"Я сочувствую Оле Гуннару Сульшеру. У него был план на старте этого сезона после того, как в прошлом сезоне они финишировали вторыми. Он давно охотился за Джейдоном Санчо, заполучил его, а также продлил на год Эдинсона Кавани".



"Его план был очевиден: использовать Кавани через матч, Санчо на одном фланге, Маркуса Рэшфорда на другом, Мейсона Гринвуда на подхвате. Скорость, мощь, энергия, молодость, техника — всего этого было в избытке в его плане".



"Затем, перед самым стартом сезона, ему дают Роналду. Думаю, тогда его план полетел к чертям. С первого дня с Роналду их команда не была лучше, чем прежде".



"Серия из 29 выездных матчей без поражений не была бы возможна, если бы ты не играл определенным образом. Приход Санчо давал им еще одно средство, чтобы продолжать играть таким образом. А с Роналду оказалось, что играть на контратаках больше не представляется возможным. Бруну Фернандеш, который был их лучшим игроком в прошлом сезоне, почти перестал касаться мяча в этом сезоне!"



"Все это нарастало как снежный ком для Сульшера. У него был план, но перед самым стартом сезона этот план полетел к чертям из-за Роналду. Они решили купить его только потому, что им, как они услышали, интересовался "Манчестер Сити". Это не так, что "Юнайтед" названивал "Ювентусу" и спрашивал насчет Роналду, потому что Роналду был их недостающим звеном для победы в Премьер-Лиге. Не так!"



"Они думали: "Мы не можем позволить, чтобы он перешел в "Манчестер Сити". Нам и без того плохо от того, что они каждый год финишируют выше нас в лиге!"



"Сульшер попытался усадить его в запас против "Эвертона" в начале октября — люди говорили, что это передышка для него, но на следующей неделе был перерыв на сборные! Сульшер надеялся, что победа над "Эвертоном" оправдает его решение, и он продолжит оставлять Роналду вне стартового состава. Это не сработало, и внезапно он вновь стал выпускать Роналду каждую неделю".



"Они охотились за Санчо 18 месяцев, заполучили его, а он не играет. Теперь люди говорят, что Санчо им не был нужен, но Санчо идеален для того контратакующего футбола, в который они играли прежде. Теперь они не могут контратаковать, их план полностью и бесповоротно полетел к чертям".



"Это проблема остается без решения. Фанаты любят Роналду, он для них король. Не поймите меня неправильно — он был одним из лучших игроков в мире, но это их ахиллесова пята. Этот парень является легендой, он установил кучу рекордов, но сегодня ситуация другая".



"Люди говорят: "Он делает свою работу, забивает голы". Да, но "Юнайтед" нужно играть как команда, чтобы завоевать трофеи, а не так, что впереди у тебя стоит игрок, который 20 раз за сезон отправит мяч в сетку. Им нужна команда".



"Он легенда. Я не критикую Роналду, и он запомнится одним из лучших игроков, когда-либо игравших в футбол".



"В день закрытия трансферного окна я сказал, что с момента покупки Роналду они стали дальше от победы в лиге, чем были прежде, и меня до сих пор упрекают за это. Это не вина Сульшера — Сульшер его не покупал!"



"Думаю, они должны найти место для него. Может быть, даже дать ему свободную роль. Я не знаю, могут ли они оставить его в команде, но они недостаточно убедительны в полузащите, а без Рафаэля Варана в обороне они уязвимы повсюду", — пишет Мерсон в своей колонке.