"Тоттенхэм" проявляет интерес к Сэму Джонстону

"Тоттенхэм" активизировал поиски нового голкипера на замену своему капитану Уго Льорису, обратив внимание на Сэма Джонстона из "Вест Бромвича".

Уже в следующем месяце Льорису исполнится 35, и пока "Тоттенхэм" даже не обращался к Уго насчет продления его контракта, истекающего в конце этого сезона.



Высока вероятность, что следующий сезон "шпоры" начнут с другим первым номером, и лишь на днях издание The Telegraph сообщало, что новый главный тренер лондонцев Анонио Конте хочет купить Джордана Пикфорда из "Эвертона".



Однако трансфер основного голкипера сборной Англии выглядит сложным и дорогим. Гораздо более реалистичный вариант — это 28-летний Джонстон, чей "Вест Бромвич" вылетел из Премьер-Лиги в прошлом сезоне и пока находится только в зоне плей-офф Чемпионшипа.



Помимо Сэма, "Тоттенхэм" также держит на карандаше Дина Хендерсона, который разочарован отсутствием у него игровой практики в "Манчестер Юнайтед".