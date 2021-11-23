МЮ собирался доверить команду Фелану, а не Кэррику, но испугался

Принимая решение об увольнении Оле Гуннара Сульшера, изначально "Манчестер Юнайтед" собирался назначить временно исполняющим обязанности главного тренера Майка Фелана.

Попрощавшись с Сульшером в минувшее воскресенье, "Юнайтед" временно доверил команду своему бывшему полузащитнику Майклу Кэррику, работавшему в штабе Оле Гуннара.



Однако изначально план боссов клуба состоял в том, чтобы передать бразды правления 59-летнему Фелану, который в свое время ассистировал еще сэру Алексу Фергюсону, сообщает ESPN.



Испугавшись негативной реакции со стороны игроков и фанатов насчет Фелана, "красные дьяволы" все-таки предпочли Кэррика, который является более популярной фигурой в раздевалке, сыграв более 450 матчей за клуб с 2006 по 2018 год.



Источник добавляет, что некоторые игроки находятся в недоумении от того, что клуб уволил только Сульшера и оставил его остальной штаб. Футболисты опасаются, что это мало что изменит.