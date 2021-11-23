МЮ собирался доверить команду Фелану, а не Кэррику, но испугался

Майк Фелан и Джейдон Санчо Принимая решение об увольнении Оле Гуннара Сульшера, изначально "Манчестер Юнайтед" собирался назначить временно исполняющим обязанности главного тренера Майка Фелана.

Попрощавшись с Сульшером в минувшее воскресенье, "Юнайтед" временно доверил команду своему бывшему полузащитнику Майклу Кэррику, работавшему в штабе Оле Гуннара.

Однако изначально план боссов клуба состоял в том, чтобы передать бразды правления 59-летнему Фелану, который в свое время ассистировал еще сэру Алексу Фергюсону, сообщает ESPN.

Испугавшись негативной реакции со стороны игроков и фанатов насчет Фелана, "красные дьяволы" все-таки предпочли Кэррика, который является более популярной фигурой в раздевалке, сыграв более 450 матчей за клуб с 2006 по 2018 год.

Источник добавляет, что некоторые игроки находятся в недоумении от того, что клуб уволил только Сульшера и оставил его остальной штаб. Футболисты опасаются, что это мало что изменит.


Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры, Фелан

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 23.11.2021 09:47 # sellman
    Штаб 0лега: ноунеймы из Кардифа и Мольде.

    Руководство клуба: уволим Олега, штаб остаётся.

    Сук, и это самый богатый клуб АПЛ, лол

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  2. quavo 23.11.2021 09:47 # quavo
    керик амеба е6учая. всех накуй с клуба вышвырнуть и фелана и керика и прочий сброд

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  3. recyjoed 23.11.2021 09:32 # recyjoed
    Согласен с игроками, толку не будет, если оставить весь остальной штаб Солскьяера. Тупое решение тупого клуба

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  4. chop 23.11.2021 09:27 # chop
    Одно гениальное решение за другим. Уволили толкового, хотели поставить другого толкового, но выбрали имбецила

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