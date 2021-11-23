МЮ собирался доверить команду Фелану, а не Кэррику, но испугался
Принимая решение об увольнении Оле Гуннара Сульшера, изначально "Манчестер Юнайтед" собирался назначить временно исполняющим обязанности главного тренера Майка Фелана.
Попрощавшись с Сульшером в минувшее воскресенье, "Юнайтед" временно доверил команду своему бывшему полузащитнику Майклу Кэррику, работавшему в штабе Оле Гуннара.
Однако изначально план боссов клуба состоял в том, чтобы передать бразды правления 59-летнему Фелану, который в свое время ассистировал еще сэру Алексу Фергюсону, сообщает ESPN.
Испугавшись негативной реакции со стороны игроков и фанатов насчет Фелана, "красные дьяволы" все-таки предпочли Кэррика, который является более популярной фигурой в раздевалке, сыграв более 450 матчей за клуб с 2006 по 2018 год.
Источник добавляет, что некоторые игроки находятся в недоумении от того, что клуб уволил только Сульшера и оставил его остальной штаб. Футболисты опасаются, что это мало что изменит.
23.11.2021 09:00
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Последние комментарии:
Штаб 0лега: ноунеймы из Кардифа и Мольде.
Руководство клуба: уволим Олега, штаб остаётся.
Сук, и это самый богатый клуб АПЛ, лол
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керик амеба е6учая. всех накуй с клуба вышвырнуть и фелана и керика и прочий сброд
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Согласен с игроками, толку не будет, если оставить весь остальной штаб Солскьяера. Тупое решение тупого клуба
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Одно гениальное решение за другим. Уволили толкового, хотели поставить другого толкового, но выбрали имбецила
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