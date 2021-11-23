Магуайр: "Сульшер поплатился за плохие результаты"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр считает, что своим увольнением Оле Гуннар Сульшер поплатился за плохие результаты, однако в этом есть большая вина игроков.

Четыре поражения в пяти последних матчах Премьер-Лиги заставили руководство "Юнайтед" действовать решительно, и в воскресенье Сульшер был уволен с поста главного тренера.



Магуайр, который был удален в проигранном матче против "Уотфода" в субботу (4:1), уверяет, что уход Оле Гуннара стал очень эмоциональным событием для команды.



"Это было очень сложное время для нас, игроков. Мы безмерно уважали босса. Мы вместе через многое прошли".



"Игроки должны взять на себя большую ответственность. Наши результаты в последнее время были недостаточно хороши, и в конце концов Оле поплатился за это, и все мы так расстроены этим. Мы знаем, что были недостаточно хороши. Мы разговаривали об этом. Парни хотят быть успешными".



"Мы были недостаточно хороши, индивидуально и коллективно. Это нарастало как снежный ком. Мы должны разобраться в себе, наладить свою концентрацию и свой настрой. Вчера тренер приезжал поговорить с нами, и это был эмоциональный день. Он был легендой и ей останется", — цитирует Магуайра The Guardian.