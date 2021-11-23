Лопетеги назвал "абсурдом" слухи насчет "Юнайтед"
Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги назвал "абсурдом" слухи, сватающие его в "Манчестер Юнайтед".
По информации The Athletic, кандидатуру Лопетеги на замену Оле Гуннару Сульшеру боссам "Юнайтед" предложил Жорже Мендеш, агент Криштиану Роналду.
Мендеш считает, что опыт Хулена в "Севилье", "Реале", "Порту" и сборной Испании помог бы стабилизировать ситуацию на "Олд Траффорд" и спасти этот сезон.
Однако на пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов против "Вольфсбурга" Лопетеги дал ясно понять, что не покинет Андалусию.
"Нет, пожалуйста, спрашивайте меня только о шансах победить "Вольфсбург".
"Что касается всего остального, то это — при всем уважении — кажется мне абсурдом", — приводит слова Лопетеги Daily Mirror.
23.11.2021 07:00
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Хулен положил свой хулен на скум
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похоже один поч рвется в эту помойку
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Похоже один Поч хочет, но не может
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