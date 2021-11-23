Лопетеги назвал "абсурдом" слухи насчет "Юнайтед"

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги назвал "абсурдом" слухи, сватающие его в "Манчестер Юнайтед".

По информации The Athletic, кандидатуру Лопетеги на замену Оле Гуннару Сульшеру боссам "Юнайтед" предложил Жорже Мендеш, агент Криштиану Роналду.



Мендеш считает, что опыт Хулена в "Севилье", "Реале", "Порту" и сборной Испании помог бы стабилизировать ситуацию на "Олд Траффорд" и спасти этот сезон.



Однако на пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов против "Вольфсбурга" Лопетеги дал ясно понять, что не покинет Андалусию.



"Нет, пожалуйста, спрашивайте меня только о шансах победить "Вольфсбург".



"Что касается всего остального, то это — при всем уважении — кажется мне абсурдом", — приводит слова Лопетеги Daily Mirror.