Лопетеги назвал "абсурдом" слухи насчет "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер и Хулен Лопетеги Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги назвал "абсурдом" слухи, сватающие его в "Манчестер Юнайтед".

По информации The Athletic, кандидатуру Лопетеги на замену Оле Гуннару Сульшеру боссам "Юнайтед" предложил Жорже Мендеш, агент Криштиану Роналду.

Мендеш считает, что опыт Хулена в "Севилье", "Реале", "Порту" и сборной Испании помог бы стабилизировать ситуацию на "Олд Траффорд" и спасти этот сезон.

Однако на пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов против "Вольфсбурга" Лопетеги дал ясно понять, что не покинет Андалусию.

"Нет, пожалуйста, спрашивайте меня только о шансах победить "Вольфсбург".

"Что касается всего остального, то это — при всем уважении — кажется мне абсурдом", — приводит слова Лопетеги Daily Mirror.


Метки Лопетеги, Манчестер Юнайтед, Севилья, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. chop 23.11.2021 08:04 # chop
    Хулен положил свой хулен на скум

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  2. tursa 23.11.2021 07:53 # tursa
    похоже один поч рвется в эту помойку

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  3. stargazer 23.11.2021 07:49 # stargazer
    Похоже один Поч хочет, но не может

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