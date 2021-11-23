ПСЖ обратился к Зидану, опасаясь ухода Почеттино в МЮ

ПСЖ обратился к Зинедину Зидану, опасаясь немедленного ухода своего главного тренера Маурисио Почеттино в "Манчестер Юнайтед".

Почеттино считается претендентом номер один на роль следующего постоянного наставника "Юнайтед", в воскресенье уволившего Оле Гуннара Сульшера.



Ранее предполагалось, что "красным дьяволам" придется подождать с назначением Маурисио до лета, однако Daily Mirror утверждает, что аргентинский специалист готов променять Париж на Манчестер уже сейчас.



"Юнайтед" уже контактирует с лагерем Почеттино, и для оформления этого тренерского трансфера "дьяволам" придется не только заручиться согласием Маурисио, но и выплатить около 10 миллионов фунтов компенсации ПСЖ.



ESPN добавляет, что ПСЖ уже готовится к расставанию с Почеттино, обратившись к бывшему наставнику "Реала" Зидану. На "Парк де Пренс" считают, что Зидан идеально подходит для того, чтобы взять под контроль раздевалку, полную суперзвезд вроде Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе.